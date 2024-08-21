虎尾建國眷村挖出日軍遺構 拼湊出歷史脈絡

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林虎尾鎮建國眷村近日進行修復、再利用調查時，依據耆老口述歷史、文史資料，陸續挖出車道遺跡、修車溝槽，佐證眷村曾為日本海軍航空隊軍事要地，拼湊出眷村的歷史脈絡。

虎尾建國眷村保留二次大戰期間日本海軍飛行場的戰備設施，後來成為中華民國空軍初級飛行基地，國民政府遷台後改為眷村居住空間，不但是雲林縣重要的「歷史聚落建築群」，也是二次大戰前後重要歷史見證。

雲林縣文化觀光處文化資產科長張力元表示，縣府獲文化部核定總計畫經費新台幣440萬元，針對虎尾建國一村最後一塊拼圖，委託虎尾眷村再造協會與建築師蔡沛辰合作進行修復及再利用調查。

在調查過程中比對國民政府與日軍交接的地圖，發現建國一村入口處甲棟軍醫院周圍有車道、迴轉道廣場等歷史遺構，而在靠近活動中心旁的竹房棟也發現日軍修車溝槽。

雲林縣文觀處指出，日軍遺構在成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地的這一段歷史，提出佐證，對於未來虎尾建國眷村的整體發展，更為雲林縣文化資產保存帶來更具時代意義的故事脈絡。

虎尾眷村再造協會理事長魯紜湘今天帶著記者走訪遺構，紅磚堆砌的車道為民國33年建造，目前出土的約有100公尺長，協會從耆老口中得知車道面貌，預估尚有一半未出土，將持續尋找。

同時，調查團隊也在竹房棟挖到修車溝槽，魯紜湘說，從目前出土的遺構和耆老所述，在與文史資料相對比，證明日軍針對建國眷村的軍事工事相當完善，完整規劃出醫院運輸病人的道路、車庫，到維修的修車溝槽等，光復後，國軍眷屬在眷村內興建房舍，土方掩蓋了遺構。（編輯：郭諭儒）1130821