南迴藝術季新驚艷 5作品矗立海邊等待遊客發現

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）2024年台東南迴藝術季5件裝置藝術作品今天亮相，在主題「光之迴境」下，矗立在南迴公路太麻里與大武及達仁路段、可眺望遼闊太平洋的臨海處，等待遊客共鳴。

台東縣政府文化處今天舉行揭幕儀式，邀請5名創作藝術家與民眾一起分享作品。

文化處表示，藝術家賴純純的創作「第一道曙光」，藉由純淨光亮的「光之環」回應大自然永恆精神，以圓形傳達完整與無限循環的永恆與承諾的意涵，象徵地球生態環境的希望與集結共同力量。

林純用作品「新天使」，以抹香鯨作為海洋意象，期能喚醒身為海洋島民的台灣人，省思現今海廢漂流、海水污染與過度捕撈等，引發生物滅絕與生態失衡的危機，希望人人都成為捍衛藍海的「新天使」，讓海洋生物長久悠遊大海。

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屏東排灣族藝術家尼誕．達給代歷作品「是那裏嗎？」將兒時聽到的口傳故事轉化為創作靈感；來自馬來西亞的年輕藝術家陳抒漫，以女性柔和側臉，用漂流木營造如海浪般飛揚髮絲，呈現「大地之母」的包容與生生不息的生命力；南非藝術家Marco Cianfanelli作品What remains，表達如大海納百川的人文情懷。

縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，今年首度採取邀請及徵選並行方式，從44件國內外藝術家參選作品中，徵選出3名藝術家；同時邀請南非及台灣各1名藝術家參與創作，5名藝術家把南迴地景、生活及文化做了巧妙融合，5件作品各別詮釋南迴人文多元面向，牽引民眾走入南迴。（編輯：陳仁華）1130822