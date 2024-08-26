最強藝術大盜橫掃歐洲7國 紀實故事揭雅賊犯罪心理

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）被譽為「世界上最會偷藝術品的大盜」的法國雅賊布萊特韋澤，足跡橫掃歐洲7國，得手藝術品超過300件，他的生平被撰寫成「藝術大盜」一書，描述他不計一切將美據為己有的故事。

根據時報出版書訊，該書被「紐約時報」譽為「21世紀最引人矚目的真實犯罪故事之一」，史蒂芬．布萊特韋澤（Stéphane Breitwieser）堪稱最「過勞」的藝術大盜，行竊手法高明、次數堪稱史上無敵。

瘋狂熱愛藝術的布萊特韋澤，自1995年開始，連續8年在光天化日下，神不知鬼不覺地出沒博物館、藝廊、大教堂間，成功行竊200多次，平均每12天得逞一次，足跡更遍及法、德、荷等歐洲7國。協助他犯下多起竊盜案、把風的共犯正是他的女友。

時報出版指出，據統計，布萊特韋澤竊取的藝術品總價值逾20億美元（約新台幣626.5億元），包含14世紀的油畫、15世紀的象牙雕刻、17世紀的銀器與古董，數量高達300多件的藝術品，每件都價值不菲。

書中描述，即便布萊特韋澤面臨得依靠政府補助過活，但他一件藝術品也未脫手變賣，他要的不是財富，而是占據和擁有的慾望與偏執，並把這些閃閃發光的「贓品」悉數藏在母親家的閣樓，猶如「國王」般珍視、把玩，直至一次狂妄出手，大意被逮送警法辦。

為撰寫並瞭解布萊特韋澤的一生，「藝術大盜：一個愛情、犯罪與危險執迷的真實故事」作家麥可．芬克爾（Michael Finkel）斷斷續續花了10多年。2012年，第一次提出採訪要求後，布萊特韋澤過了2年多才回覆給他一張簡短、用藍色墨水寫成的便條，兩人展開書信往返的4年半後，他才有機會與布萊特韋澤共進晚餐。

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在芬克爾的觀察下，布萊特韋澤對自己過去犯罪的細節有著天才一般的記憶，無師自通的藝術知識也令人刮目相看；最終在數次訪問中，兩人同室共處約40個小時，包括坐下採訪、參觀其曾下手偷竊的博物館和教堂、長途步行，以及2次全天公路旅行，多年近身觀察記錄，讓他有機會書寫這名藝術大盜的缺陷與偏執。

「藝術大盜」全書不只被列為美國亞馬遜網路書店年度選書，「華爾街日報」的書評也稱讚這是部引人入勝的心理懸疑真實犯罪小說，「讓你對罪犯產生濃厚興趣，甚至交替地對他感到同情和厭惡，最終結局更是令人震驚，從頭到尾讓人難以釋手」。（編輯：張雅淨）1130826