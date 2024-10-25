經歷烽火歲月 金門百年教會禮拜堂開工修復

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（中央社記者吳玟嶸金門縣25日電）金門歷史悠久的沙美教會今天舉行禮拜堂修復工程開工禮拜。金門文化局長呂坤和說，沙美教會是金門第1間教堂，盼讓沙美教會禮拜堂風華再現。

金門沙美教會今天上午為禮拜堂修復工程舉行修復工程開工禮拜，呂坤和、金門縣政府參議張瑞心與金沙鎮長吳有家等人出席。

呂坤和表示，沙美教會禮拜堂是金門第1間教堂，金沙鎮也有金門最多的歷史建築、古蹟，可說是「文化鎮」，希望這次修復工程讓沙美教會禮拜堂這座充滿歷史底蘊的建築風華再現。

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長老崔春華表示，經過77年風霜，如今禮拜堂外牆紅磚風化剝落嚴重，2020年委請大山開發建築師事務所建築師趙元鴻規畫設計並向縣府提出修復及再利用計畫，文化局今年9月審查會議通過，縣府並核定修復工程及監造費。

沙美教會發布新聞稿表示，沙美教會成立於1896年，現在的禮拜堂建於1947年；金門823砲戰及單打雙不打時期，禮拜堂及牧師樓曾遭砲擊毀損。2003年沙美教會禮拜堂公告登錄為歷史建築。此次修復工程預計明年1月底前完工。（編輯：郭諭儒）1131025