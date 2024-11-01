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日本共享書架替書店找新出路 反轉傳統銷售手法

2024/11/1 21:17
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本實體書店數量減少之際，有人發想出行銷方式不同於傳統的實體書店，用戶只要向業者繳交租金，就可以使用店家的書架陳列欲販售的書籍。

法新社報導，這種書店的推廣者認為，此方法不僅能讓 民眾回味閱覽實體書籍的樂趣，也提供讀者更多樣的選擇，而非受限於網路演算法推薦的書籍。

東京都千代田區神田神保町以擁有許多書店聞名，現年40歲的今村翔吾今年4月在當地開了一間這種類型的書店，他笑稱：「在這邊你會找到一些書，並讓你好奇世界上誰會買這種東西。」

這間店的一位顧客開心說：「我正拿著一本有關起司的圖文書。」

今村告訴法新社：「一般書店根據銷售數據來賣受歡迎的書籍，同時排除銷量不佳的書。」他除了是書店業者，另外一個身分是作家，並曾獲得日本第166屆直木賞（直木獎）。

今村的目標是重振書店，「我們無視這些原則，換句話說就是忽視資本主義」。

這間書店僅有53平方公尺大，裡面擺放多個書架，販售新書及二手書，涉及領域包含商業策略、漫畫及武術等等，類別相當廣泛。

租客每月繳交4850至9350日圓的租金，就能使用店內的書架陳列欲出售的書籍。這些租客相當多元，小至個人與小型出版社，大至資訊科技公司或建設公司。

書店的59歲創意總監佐藤可士和表示，「每個書架櫃位有如實體的社群媒體帳號，就像用戶透過Instagram（IG）或臉書（Facebook）展現自我」。

今村的書店名為「本丸」，意思是日本城堡的中心。他目前僅在東京開設共享書架的書店，但希望未來能把這種店鋪拓展到書店凋零的地區。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1131101

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