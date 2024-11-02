開拓「以摃代剪」技法 藝師陳三火個展台北展出

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（中央社記者王寶兒台北2日電）從廟宇莊嚴神像到運動員灌籃英姿，藝師陳三火深耕剪黏技藝近一甲子，個展今天於工藝中心台北分館展出，除多元題材，還可窺見其「以摃代剪」手法，這其實與當年被記者「放鴿子」有關。

「剪黏」又名「剪花」，以色彩鮮豔的瓷器「剪」裁成片後，「黏」在灰泥表面，再由藝師進行細部彩繪修飾，是匯聚雕塑、陶瓷、彩繪及鑲嵌多種技巧的技藝。陳三火的長兄師承剪黏名匠陳專友，在國中畢業後就追隨長兄開始從事廟宇剪黏工作，1968年出師那年，他20歲。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉辦「隨緣不隨我－陳三火剪黏藝術特展」開幕式，今年已75歲的陳三火回首來時路，直說自己遇到許多貴人。他大哥是其一，妻子、指定他做工的廟宇主委等皆是，加上國民政府來台後歷經幾10年經濟穩定時期，各地寺廟大肆翻修，也令他的事業迎來上升與穩定。

但到了1980年代，統一型制的淋搪材料大規模量產，嚴重衝擊剪黏工藝過往講求慢工質精的獨特美學風格，更讓剪黏技術與人才出現斷層並逐漸式微，陳三火也漸漸因大環境變動而感受到夕陽產業危機，但他仍心繫剪黏技藝，在思考轉型同時，閒暇時也開始創作起能流傳後代的作品。

陳三火說，後來友人介紹有記者要來採訪剪黏技法，他在準備材料與作品時，便嘗試使用「摃」的方式「摃」出一座達摩像，後來那名記者沒來採訪，但他卻「摃」出興趣，這名記者也是他的貴人。

工藝中心主任陳殿禮表示，「剪黏」長期都是以剪裁方式得到可以使用的碎片，但陳三火卻用「摃」的方式走，且後來陸續運用廢棄材料，「摃」出不一樣的創新境界，不忘記傳統精神且與時俱進。

「隨緣不隨我－陳三火剪黏藝術特展」今天起於台北當代工藝設計分館2樓展出至2025年2月9日。（編輯：陳政偉）1131102