NSO時光大歌廳開張 為長者用音樂說故事

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）為長者用音樂說故事，NSO國家交響樂團推出「時光大歌廳」音樂會，以室內樂為演出主軸，透過中、英及台語經典老歌，邀請長輩走入時光隧道，重溫歌曲背後屬於自己的青春與回憶。

根據NSO發布的新聞資料，NSO「時光大歌廳」音樂會由蔡明叡指揮，歌手陳品伶、周定緯與兒童歌手蔡昀臻以及NSO演奏家群同台合作，加上舞台設計與導演，希望強化觀眾聆賞時的體驗與互動，也希望長者可以減少第一次走進音樂廳的緊張感，增加體驗樂趣。

音樂設計魏世芬表示，這場音樂會設計演出曲目過程中，特別去高雄眾多長照中心和樂齡機構訪問長者，大家喜好大不同，有長者喜歡「夜上海」、「我一見你就笑」，也有喜歡日文老歌像是「淚光閃閃」或「另一種鄉愁」，還有人特別喜歡聽「黃昏的故鄉」與「媽媽請你也保重」。這些都將放入節目中。

魏世芬說，這次在整理這些長者生命故事時，她聽到有70多歲長者照顧著90多歲的父母，這次也特別挑選「心肝寶貝」這首歌曲，安排兒童歌手蔡昀臻演唱，「希望表達長者們照顧高齡父母時，把他們當心肝寶貝的過程與心境。」

這次擔任指揮的蔡明叡畢業於國立台北教育大學音樂學系碩士班，目前擔任NSO全職指揮助理，受到藝脈傳承計畫培育及NSO音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）指導。

歌手陳品伶是音樂劇演員，挑梁演出音樂劇「焢肉遇見你」獲大邱國際音樂劇節「最佳女主角獎」提名。歌手周定緯曾演出音樂劇「木蘭少女」、「釧兒」等。兒童歌手蔡昀臻現就讀於高雄美國學校，2021年曾獲選為衛武營「武營歐普拉 Let's Opera」素人歌劇歌手。

NSO國家交響樂團「時光大歌廳」音樂會將於11月8日演出，地點在高雄衛武營音樂廳。（編輯：張雅淨）1131103