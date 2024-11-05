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TCCF大會首移南港展覽館 101展攤報名秒殺

2024/11/5 10:56
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（中央社記者王寶兒台北5日電）一改過往於松山文創園區登場，2024 TCCF創意內容大會今天在南港展覽館2館開幕，文化部政務次長王時思表示，場地更換不只展現更靠攏專業商展的企圖心，陣容也體現大眾對TCCF的期待。

2024 TCCF創意內容大會開幕式今天上午舉行，文化內容策進院董事長蔡嘉駿表示，今年是TCCF邁入第5年，不但延續過往強調文化價值、內涵等，移師新場地更是要主打Show me your money，促進交易。

蔡嘉駿說，像今年MARKET市場展101個展攤一開放就「秒殺」，FORUM國際論壇則邀集12國國際獎者前來精闢剖析，現在是台灣政府最為積極投入內容產業的時刻，他歡迎全世界帶著熱情，帶著說故事的任務，一起前來說給世界聆聽。

2024 TCCF創意內容大會由文策院主辦，共分PITCHING提案大會、MARKET市場展、FORUM國際論壇共3個單元。PITCHING提案大會向全球招手，募集具商業潛力提案，今年在600件提案激烈競爭下，共選出62件具商業潛力提案，將競逐史上最高總獎金新台幣765萬元及35個獎項。

王時思表示，TCCF開展5年來逐漸成為台灣文化內容交易市場與創意提案最重要的國際平台。文策院為文化部延伸出去的投資手，期望能連結台灣內容產業，導入更多民間投資力量，提升文化內容產製環境。

王時思說，此刻需要台灣人陳述自己故事，需要創造更多，才能讓內容被看見，希望展會能媒合、促成更多國際合作，也讓對進入國際市場有野心的人在TCCF找到新機會。

2024 TCCF創意內容大會今天起於南港展覽館2館展出至8日。（編輯：李亨山）1131105

#南港展覽館
#王時思
#蔡嘉駿
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