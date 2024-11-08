「魔法阿媽」到立陶宛 年度台灣影展23日登場

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯8日專電）連續第6年在立陶宛舉辦的台灣影展「台灣映像」，將於11月23日到12月2日登場。立陶宛亞洲藝術中心將透過「魔法阿媽」等10部多元的台灣影片，帶觀眾走進戲院，探索台灣豐富的文化和電影風貌。

今年的影展將以入圍11項金馬獎，由徐漢強執導的恐怖喜劇「鬼才之道」拉開序幕，片單陣容強大，包括徐漢強另一部得獎作品「返校」、周美玲執導的「流麻溝十五號」、練建宏的「莎莉」、蕭雅全的「老狐狸」、黃信堯的「同學麥娜絲」、李鴻其的「愛是一把槍」，以及曹文傑與林琬玉拍攝的達悟族紀錄片「島上」。

為了進一步拓展影展觀眾年齡層，今年首次引入動畫片。台灣七、八年級生心中的經典動畫，導演王小棣的「魔法阿媽」；探討海外台灣人生活，宋欣穎執導的「幸福路上」，兩部影片將帶領觀眾認識台灣原創動畫魅力。

影展主策展人、亞洲藝術中心（Asian Arts Centre）主任沃希柳特（Gabija Vosyliūtė）表示，今年選片主題聚焦「連結」。影片從不同角度探討人們與家庭、故鄉、歷史、社會，乃至於生死之間的關係。

沃希柳特說：「今年影展的主視覺海報，我們選擇了台北巷弄的真實場景，未經修飾。人們的生活、喜悅和悲傷歷歷在目，就像我們今年電影節的電影一樣。」

「台灣映像」（Taiwan on Screen）起初只是維爾紐斯大學（Vilnius University）內舉辦的台灣懷舊電影放映會，如今逐年擴大，也累積一些忠實觀眾每年到場觀影。

本屆「台灣映像」影展由立陶宛亞洲藝術中心主辦，台灣文化部與駐立陶宛台灣代表處贊助。

電影和去年一樣，將在立陶宛首都維爾紐斯和第2大城考納斯（Kaunas）放映。另外，今年新增第3個城市克萊佩達（Klaipėda），反映立陶宛民眾對台灣歷史和文化日益增長的興趣。（編輯：陳妍君）1131108