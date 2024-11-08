動畫腦筋急轉彎2、奧術幕後 論壇揭密顏色巧思

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（中央社記者王寶兒台北8日電）「腦筋急轉彎2」今年成為全球票房最高動畫電影，電影角色設計師水晶孔來自台灣，她今天登TCCF大會分享，皮克斯將角色當成真實的人，為揣摩現代高中女生樣貌，還特別到購物中心觀察。

文化內容策進院主辦2024 TCCF創意內容大會，今天以「運用色彩及角色：一同賦予動畫生命！」為題，邀請水晶孔與動畫影集「奧術」美術總監勞爾（Anne-laure TO）對談，分享如何運用「色彩」引導觀眾情緒及奠定劇情氛圍，進一步揭密動畫繪製的心路歷程。

「奧術」是電玩「英雄聯盟」的衍生動畫，勞爾說，顏色一向能引導角色情感敘事，並突出關鍵時刻。「奧術」盡量以真人電影方式去呈現電玩原有角色，並以此表現張力，例如團隊會以顏色區分角色家族區塊，讓人能立刻認出自己所喜愛的英雄與其能力。

即使是同一顏色，不同層次也能帶來不一樣的感受。勞爾說，以「奧術」場景來說，有一場景就同時有4種綠色，綠色可以讓人聯想到自然新鮮，同時卻也可以想到快腐爛的東西，甚至是危險、野心勃勃的氣息，這些都是視覺上可以運用的方法。

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水晶孔則以「腦筋急轉彎2」內角色「念舊嬤」舉例，如何以顏色呈現角色的「念舊」感，讓團隊爭論很久，最終他們決定以褪色感覺來呈現。還有象徵羨慕情緒的「阿慕」，在設定上，他們思考「羨慕」會讓人不時感到不滿與悲傷，因此他們便以綠色「厭厭」加上藍色「憂憂」，因此誕生藍綠色的「阿慕」。

水晶孔分享，「阿慕」是團隊最早開發的情緒，其他還有討論如懷疑、罪惡感、尷尬等情緒角色未收錄其中，這些情緒角色與人物角色都會與故事貼合，她也會完全以角色個性揣摩樣貌，例如故事中的冰上曲棍球隊球員丹妮，有自信且強壯，時常穿著運動胸罩搭配外套，「我想像這樣的角色穿外套會要穿不穿，會更有風格，但導演覺得好好穿好就好了，我們為此還吵起來，最後我贏了。」（編輯：陳政偉）1131108