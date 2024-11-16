屏東南州車站推王船藝術裝置展 300鄉親共創幸福

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）適逢屏東南州舉行迎王平安祭典，台灣好基金會、聯發科技教育基金會與南州鄉公所發起「南州．幸福王船」共創計畫，300名鄉親製作110組左右王船高掛南州車站大廳，象徵幸福揚帆。

台灣好基金會今天發布新聞稿表示，「迎王船」是台灣重要文化祭儀。古早時期人民透過「迎王平安祭典」掃蕩瘟疫、驅除惡靈；在當代生活，人們則將「迎王平安祭典」轉換為保佑平安、祈福傳承。

這次台灣好基金會邀請永續設計師韓世國擔任設計統籌，染織工藝師林潔怡共同參與製作。韓世國表示，「南州．幸福王船」共創計畫走進3所國小、1所國中、車站、農場、農會、市場、公司、社區關懷據點等，舉辦了近20場絹印工作坊，「這不是我的設計作品，是大家透過共同創作的過程。」

韓世國表示這次他選用寶特瓶回收環保布料，結合植物染、竹工藝、絹印等多元工藝文化，透過鄉親的雙手絹印，注入祈願信念，將善意與共好的精神具體呈現。當作品高掛南州車站，韓世國說他心裡很感動，「雖然有一些王船繃得不夠緊，但已經非常美麗。」

2017年起潮州子弟台灣好基金會董事長柯文昌與南州子弟聯發科技教育基金會董事長蔡明介，攜手推動「永續南州」計畫，8年來從陌生拜訪認識鄉親，逐步梳理南州的人文與產業。柯文昌說，這次以地方迎王祭典為開頭，藉由凝聚南州鄉親共識，創造出「南州．幸福王船」，將南州小鄉之美呈現給全世界。

南州鄉鄉長劉美吟表示，感謝台灣好基金會駐點南州、投入在地共生，「南州是擁有豐富農業風情的小鎮，南州的香蕉、蓮霧、苦瓜苗產量與品質都是全台首屈一指。」她希望藉由這次活動讓每個來到南州的人們，都能感受在地的熱情與活力。

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台灣好基金會執行長李應平表示，「南州．幸福王船」共創藝術裝置選在南州車站展出，一因是南州人出入門戶，二是少數仍保留早期島式月台的火車站，「今年底南州車站配合台鐵南迴鐵路沿線車站美學與功能提升計畫改造，60多歲的南州車站也將整建，這次藝術共創會讓鄉親擁有更多車站記憶。」。

「南州．幸福王船」共創藝術裝置展將從即日起到12月31日在南州車站展出，展期結束後會讓共創的鄉親拿回家，布料可拆卸將可製作其他回收商品。（編輯：龍柏安）1131116