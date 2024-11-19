作家小非出新作 寫戀愛故事教理財

（中央社記者王寶兒台北19日電）一邊戀愛，一邊學理財，橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN攜手作家小非推出輕小說「指數化愛情」，小非以「看小說順利輕鬆學理財」為目標，將故事中的戀愛對象比喻為績優股或是ETF（指數股票型基金）。

小非今天透過新聞稿表示，2022年於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，她遭逢投資失誤外，家人也先後確診，這段過程成為她人生體悟的轉折點。因此，讓她興起以自身擁有的理財知識，搭配擅長的浪漫愛情題材，寫下作品「指數化愛情」，記錄這段時間的經歷。

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作品中，小非結合「股票投資」與「愛情」。她比喻，大家會用不同的工具去選擇好的股票標的，希望在股市能成功獲利；而在愛情中，也會透過生活習慣、價值觀等各種面向去觀察適合的對象，當碰到大環境的轉變或挑戰時，才能驗證自己的選擇是否正確。

「指數化愛情」描述女主角蘇慕耘是渴望致富的股市新手，卻因緣際會認識上帥氣多金的投資名師張復恆，以及看似遊手好閒、卻曾是投資界傳奇人物的鍾梓軍。小說中將在面臨疫情帶來的各種變化下，一探女主角該如何掌握自己想要的人生。（編輯：李亨山）1131119