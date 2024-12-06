全民大劇團推古裝音樂劇 顛覆歷史武則天遇楊貴妃

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）全民大劇團「歷史四大美人」古裝音樂劇最終章「妃比尋常笑」，顛覆歷史讓武則天遇上楊貴妃，穿越時空謀江山，更找來周厚安扮演李白甚至開金嗓唱歌，爸爸周華健想幫忙都被婉拒。

「妃比尋常笑」由全民大劇團與台北市立國樂團聯手製作，張大春監製、謝念祖編導，以「楊貴妃」為主角，在歷史留白處添上筆墨，融合時事和現代女性樣貌，希望讓古人楊玉環（楊貴妃）更有「職場新女性」的自我和事業心。

團長謝念祖指出，全劇透過狂想般的巧妙設計，讓歷史本不會相遇的武則天與楊貴妃碰見，「女帝」前輩更煽動楊貴妃奪江山成為「女帝2.0」，想讓唐朝再次「女力天下」。他說戲劇雖不一定能改變人生，但希望至少能像劇名般，讓觀眾笑著回家，給予力量支持。

特別的是，詩仙李白一角邀請有混血面孔的周厚安飾演。謝念祖分享，有一派學者認為李白不是漢人、長相也像外國人，因此監製張大春特別點名希望找外國人詮釋。當周厚安知道自己雀屏中選時，是興奮直呼：「心花怒放。」

周厚安說，他一直知道李白的血統議題，過去曾想像如果有機會扮演一定很酷，如今在音樂劇裡實現非常夢幻，還能挑戰呈現「酩酊大醉」的各種程度。但他坦言，音樂劇演出經驗不多，有點怕唱歌會被拿出來和爸爸「國民歌王」周華健比較，但更怕的是，爸爸看完表演評價「你不行」。

周厚安笑說：「本來想好好演戲就好，沒想到還是上了（要唱歌的）賊船，但準備過程非常愉快，也學到很多東西。」透露爸爸周華健知道他要演音樂劇，還熱心邀他到錄音室練歌，但馬上被周厚安拒絕：「不用，壓力太大！」畢竟上次在周華健面前唱歌已是十幾歲時，爸爸還給出差評低分，讓一旁的夏宇童、管罄羨慕直呼：「我們很想去！」

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夏宇童和管罄在劇中分別扮演「楊貴妃」和「武則天」，談及女性在「愛情」與「麵包」選擇題，管罄強調，女性在任何時間都應該有權利選擇，不被他人框架；過去很聽另一半意見的夏宇童也認為，演出「妃比尋常笑」後讓她更覺得一段關係得彼此尊重。

「妃比尋常笑」音樂劇由夏宇童、管罄、周厚安、周明宇、林斌、郭耀仁主演，將於20日至22日在台北表演藝術中心首演。（編輯：龍柏安）1131206