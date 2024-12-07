張蘊之寫父親越戰青春 獲時報文學獎報導文學首獎

（中央社記者邱祖胤台北7日電）尊重不同族群文化、傾聽少數的聲音，是台灣一直在面對的課題，作家張蘊之書寫「走進父親的越戰青春」，從一趟越南之旅回溯父親曾歷經的時空，獲得本屆時報文學獎報導文學組首獎。

第45屆時報文學獎今天舉行頒獎典禮，張蘊之致詞表示，台灣已經來到每一個人都可以出來說自己故事的時刻，她的父親因為越戰的關係，輾轉逃來台灣念書，她從小其實對身分認同十分錯亂，在中華民國論述底下，沒有她們家的位置，同學問她是不是外省人，她很疑惑，「我好像是外國人吧？」

張蘊之說，後來政黨輪替，開始吶喊我是台灣人、我們要說台語，「我又發現沒有我的位置了，我們家不會說任何一種台灣語言，除了國語之外，但像我們家這樣背景的家庭其實是非常多，只是因為不是主流聲音底下的人，所以都保持安靜，我覺得這是一件有點悲傷的事情」。

張蘊之說，「跟台灣社會對話是我的社會責任，也許從今天開始，也許接下來的10、20年，我們可以一同擁抱充滿各式各樣可能性的新台灣」。

今年新詩組首獎由來自澳門的陳家朗，以「植物寓言—在瑪麗醫院」一詩獲得，內容藉由老院中植物的視角，看人類老邁的悲涼。

陳家朗致詞表示，他從小體弱多病，經常跑醫院，很少有事情做得好，後來才發現自己也可以寫作，也受到許多師長、學長的鼓勵，但寫作是非常孤獨的事，必須面對許多失敗及練習，才能產生一篇作品，他希望自己可以持續不斷寫下去。

短篇小說組首獎由賴怡以「aiko愛子」一文獲得，內容刻畫網路跟蹤狂的故事，賴怡致詞表示，她寫完這篇作品之後拿給朋友看，有一個朋友說「妳是不是在我房間裝了監視器」，另外一個朋友說「感覺好赤裸，寫得太真實了」。

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賴怡表示，她寫的或者是比較不堪、令人害怕的一面，但如果身上背著一團不清不楚的黑暗生活，是會累積很多壓力，一旦可以把它看清楚、寫清楚，就能夠承認人性裡有一面就是這麼一回事，這個過程可以讓人變得比較自由。

散文獎首獎由中國大陸韋有凱以「涉世三日」獲得，今天他不克前來台灣領獎。特別的是，今年有一對夫妻檔作家在散文獎中取得佳績，分別是游書珣以「造山」獲得二獎，張英珉以「幫媽媽拍照」獲佳作，兩人今天開心帶著孩子來領獎。（編輯：李亨山）1131207