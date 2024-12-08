美國插畫大師柯睿祺「迷蹤台灣」 中文版獻台灣人民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北8日電）美國插畫大師柯睿祺去年推出以台灣為背景的圖像小說Lost in Taiwan，繁體中文版「迷蹤台灣」本月將在台發行；柯睿祺將這本書獻給台灣人民，並說「你們無疑是世上最善良和慷慨的人之一」。

柯睿祺（MARK CRILLEY，另譯：馬克．克里利）一生著作超過40部，其中包含幾部廣受讚譽圖像小說，並曾因此榮獲14次艾斯納獎（Eisner Award）提名；他的作品曾刊載於「今日美國」（USA Today）、「娛樂週刊」（Entertainment Weekly）及「CNN頭條新聞」（CNN Headline News）等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在「迷蹤台灣」圖像小說中，柯睿祺塑造來台探視哥哥的美國高中生保羅一角，描寫保羅原先非常抗拒這趟台灣之旅，尤其語言、飲食上都令他感到格格不入，在穿梭小巷弄間，他因手機壞掉而迷路，最無助時刻卻遇到熱心的台灣女孩相助，帶著他經歷一場奇妙冒險，讓保羅發現這片土地的美好。

柯睿祺透過愛米粒出版分享，他刻意將故事設定在短短幾天內，強調在異地時，一天的收穫往往比平常多上許多，「我希望讀者能感受到保羅與台灣人的相遇是多麼特別，彷彿跟著他一起看著夕陽落下，走過這段奇妙的旅程。」（編輯：陳仁華）1131208