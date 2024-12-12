瘂弦追思紀念會 李遠感念詩人生前禮遇創作者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北12日電）詩人瘂弦今年10月過世，享耆壽92歲。文化部長李遠今天表示，瘂弦讓他相信作家、藝術家才是最重要的，感謝瘂弦生前對創作者的禮遇及重視。

「溫柔之必要．肯定之必要－ 瘂弦 瘂弦 筆名：瘂弦 本名：王慶麟 出生：1932 年 8 月 29 日 逝世：2024年10月11日（溫哥華時間） 學歷：政工幹校影劇系、美國威斯康辛大學東亞研究所碩士 經歷：創世紀詩刊創刊者、幼獅文化公司總編輯、聯合報副刊組主任及副總編輯

東吳大學兼任副教授、成功大學駐校詩人、東華大學客座教授 創作類型：現代詩 著作：瘂弦詩集、弦外之音、眾神的花園、站在巨人肩上等 看更多 關閉 追思紀念會暨文學展」今天在台北紀州庵文學森林舉行，上百文友齊聚表達追思與懷念，包括文化部長李遠、國藝會董事長林淇瀁、台北市文化局長蔡詩萍、前文化部長龍應台、和碩董事長童子賢、華山文創董事長王榮文、台灣文學館長陳瑩芳、詩人張默等人出席。

李遠現場並代頒總統褒揚令，由瘂弦的女兒王景苹（作家鹿苹）、王景縈代表受贈。

李遠致詞表示，他在1980年代回國以後就失業了，瘂弦馬上邀他到聯合報工作，要他準時交小說，瘂弦讓他深信「創作者永遠是最重要的」。

李遠說，他到文化部以後，希望能多照顧創作者，如近期辦理「文化部繪本補助」，徵求30名繪本作家，每人補助新台幣60萬元，有人說60萬太多，他卻覺得一定要為創作者多做一些事，就是受到瘂弦的啟發。

王景苹致詞表示，父親平日總有些突發奇想卻過時的發明，但是讀他70年前的詩卻又讓人覺得充滿未來感，他總是在「超現實和過時之間互相交替」。

王景苹說，人們最常提起受到父親的鼓勵，作為瘂弦的子女，不管是課業成績差、找不到好工作還是戀愛失敗，瘂弦總會鼓勵她，「妳手中可是拿著一手好牌，怕什麼？就出去衝撞」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

瘂弦生前曾與楊牧、葉步榮等人創辦洪範書店，葉步榮致詞表示，瘂弦的詩人高度與編輯人風範備受推崇，其實序跋及書信更有突出貢獻，所出版「聚繖花序」集結瘂弦為人寫的序，目前已編到第5本，所寫的書信更多達上萬封，「他並不是刻意經營，而是無心插柳，從這兩個文類可見他的真性情，像這樣的性情中人，很難再找到第二位」。

詩人陳義芝致詞表示，瘂弦詩作風格有特殊的音色、聲腔及語法，構思既詭譎又樸實，既家常又充滿戲劇張力。瘂弦更是報紙副刊轉型關鍵人物，所主編「聯合報」副刊，從靜態轉趨動態，作者群由文青擴展至各階層意見領袖，編者更以密集的預告、編按形塑「熱副刊」，為讀者建構一種社會價值和世界觀。（編輯：張雅淨）1131212