苗栗縣新增有形文化資產 5古物入列

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣政府審議新增5案一般古物有形文化資產，包括獅山勸化堂日式觀音木雕像、文衡聖帝泥塑像、天上聖母泥塑像、饒益院生漆脫胎五尊像及大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位。

苗栗縣文化觀光局今天發布新聞稿指出，經苗栗縣古物文化資產審議會，通過5案指定登錄，其中「苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像」以紅檜雕製而成，觀音採立姿，面部圓潤、表情莊嚴，雙眼微張，額頭有毫光，頭戴正面刻有小尊化佛頂冠，左手持未開蓮花，右手持與願印，為著名佛師立川金祿刻製。

文觀局表示，這尊木質觀音像於1955年隨玄奘靈骨來台，為全日本佛教會代表團贈送給中國佛教會的贈禮，1956年中國佛教會將其迎送至勸化堂安奉，能反映戰後中日兩國間的政治互動與文化交流。

至於「苗栗獅山勸化堂文衡聖帝泥塑像」及「苗栗獅山勸化堂天上聖母泥塑像」以泥塑粧佛技藝製作，頭身比例平衡和諧，仿生表現突出，能代表清末至日治初期福州派大型泥塑神像雕塑風格，深具藝術造詣。

文觀局指出，「苗栗獅山饒益院三大士與二護法生漆脫胎五尊像」以生漆脫胎技藝製作，能體現日治時期生漆脫胎技藝神像的高度藝術性，且台灣現存日治時期以前生漆脫胎神像數量稀少，此類「三大士與二護法」五尊一組的生漆脫胎群像尤為罕見。

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另外，「苗栗大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位」製作精美，為感念林朝棟開墾大湖及倡建萬聖宮所立，祿位中央記錄其職銜、職掌、統領棟軍及獲「賞穿黃馬褂」殊榮。

苗栗文觀局長林彥甫說，這次審議後，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產計105件，含國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築61處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物21組，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產。（編輯：郭諭儒）1131213