「楠西的梅花」繪本 刻印台南客家族群打拚足跡

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（中央社記者張榮祥台南14日電）「楠西的梅花」客華雙語繪本今天在台南市客家文化會館發表，以台南楠西客家為主角，顯現台南客家特色的閱讀、音樂與味覺，刻印客家族群打拚足跡。

「楠西的梅花」客華雙語繪本，由客家委員會指導，台南市政府客家事務委員會主辦，文訊雜誌社出版，今天開箱發表，下週起正式上架國家書店、五南書店及全台各大書店網路、實體通路販售。

南市府客委會主委陳新裕指出，「楠西的梅花」奠基於楠西區客家歷史發展的故事創作，彰顯楠西客家人打拚精神、從他鄉到故鄉的情感發展與生命故事。

繪本主題涵蓋梅花、油桐花、香蕉山等，讓更多人看見台南客家人，也讓台南客家人文地圖更完整，接著將成立駐地工作站，讓青年團隊進駐打造台南內山黃金客家庄，豐富台南古都多元族群文化。

市府新聞稿指出，「楠西的梅花」以主角「桂春」視角，講述身為台南楠西客家人成長與族群認同的故事，描繪楠西「香蕉山」到「梅嶺」的時代變遷，也以「江家古厝」、「保安藥房」、「梅花餐廳」為背景穿插簡樸愛情與友情故事。

此外，繪本內頁設計製作立體頁，講故事地景立體化，最後也有楠西區介紹及動動腦問答，深入認識台南客家歷史、文化及景點。

客委會表示，繪本透過故事創作、精緻細膩插畫與編輯結合行銷推廣，提高閱讀市場能見度，也讓客家文化擁有更多曝光與認同，激盪出多元豐富的社會關懷和思維。（編輯：陳政偉）1131214