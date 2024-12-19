胡慕情寫女性殺人犯心路 獲台北國際書展大獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北19日電）台北國際書展大獎今天公布得獎名單，作家胡慕情報導「一位女性殺人犯的素描」，獲台北書展大獎「非小說獎」。

「非小說獎」得主還包括房慧真作品「夜遊：解嚴前夕一個國中女生的身體時代記」、劉靜娟作品「落西北雨的下晡」。

「小說獎」得主包括朱和之「當太陽墜毀在哈因沙山」、童偉格「拉波德氏亂數」、李佳穎「進烤箱的好日子」等3位作家及作品。

「兒童及青少年獎」得主包括彭素華「黑糖的女兒」、湯姆牛「唱歌給貓聽」、周維毅、蔡禎恩/Asta Wu「小大人的公民素養課」等3位作家及作品。

根據台北書展基金會發布新聞稿，今年報名總件數達660件，包括小說獎110件、非小說獎329件、兒童及青少年獎221件，經過兩階段評選出10本入圍書籍、3名首獎得主。

小說組大獎評審團表示，今天參賽作品多元，像朱和之統整了三叉山事件各個面向，創建出另一個精彩無比的敍事記憶歷史；童偉格以描述東歐大屠殺，重新解構並重塑小說形式；李佳穎則用書寫回憶錄的尋常故事，讓小說成為處理記憶的藝術。

非小說獎3位首獎得主風格迴異，房慧真細數成長階段走過台灣解嚴的記憶；胡慕情用女性視角寫出有別於多數以社會案件寫成的報導式文學；相較於前者，劉靜娟隨筆集結的台語文散文，以台語正字輔以拼音的書寫方式。

兒童及青少年獎首獎作品則兼具童趣藝術、知識趣味及少年小說，如湯姆牛的圖文富含流動的音樂性和韻律感，在舊材料中尋寶，卻能以當代視野賦予新貌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屬知識類的「小大人的公民素養課」用圖像解說帶領新世代貼近民主與法治規範；長篇小說「黑糖的女兒」作者彭素華細心爬梳史料，書寫台灣少女的成長故事，讓女性有機會上場為自己發聲，彌足珍貴。

台北國際書展將於明年2月4日至2月9日在台北世貿一館舉行，書展大獎得獎作品將透過「台北國際書展主題展online」與「網路書店線上展」展出，並於書店實體展售，全台圖書館也將配合串聯宣傳活動。（編輯：李亨山）1131219