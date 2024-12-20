蕭言中40年創作展登當代館 水壩少年漫畫裝置吸睛

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（中央社記者王寶兒台北20日電）2020年金漫獎特別貢獻獎得主蕭言中去年逝世，台北當代館明天起推出蕭言中40年創作展，展出他早期著名單幅漫畫及近年發展「指劍畫派」作品，以裝置復刻「堵住水壩的少年」。

台北當代藝術館今天舉行「指劍之舞─蕭言中創作40周年經典作品展」開幕記者會。展覽共分2展間，陳列超過85組作品，特別將漫畫原稿與出版品並列，展現作品從創作到完成的不同。展中最為吸睛的「堵住水壩的少年」裝置則源自2022年高美館「夢河—陳昇╳黃志偉╳蕭言中三人展」的展品。

策展人黃志偉表示，蕭言中是自己的學長，去年5月時，他還在與自己討論該怎麼策畫這檔40年創作展，籌備過程持續到蕭言中離世。展名「指劍之舞」取自蕭言中自2017年以來發展的「指劍畫派」，他會以手指頭跳舞般呈現出不同主題線條，而展間也可見他多種時期的漫畫表現形式，一窺創作發展過程。

「堵住水壩的少年」原為單幅漫畫，是蕭言中發展「童話短路」系列中著名作品，「童話短路」書籍在1985年出版，創下50萬本以上的銷售佳績。蕭言中在2005年還曾舉行「短路誕生20年」原稿展在台灣巡迴展出。

「童話短路」系列作品同為文化部政務次長李靜慧最為印象深刻的作品，她說，每幅作品都充滿會心一笑的智慧，蕭言中一路走來更發展出獨特「指劍畫派」，在台灣漫畫界地位無庸置疑。文化部現正推動國家漫畫博物館建設，希望蕭言中典藏作品也不能缺席。

蕭言中兒子、藝術經紀蕭邵陽向中央社記者表示，父親留下作品手稿保存狀態良好，約有千幅以上，因早期是在報紙日更連載，數量眾多，還需整理，「指劍畫派」系列發展作品則以平板作畫，數位檔約有幾百張，目前也期望朝向居家設計、藝術收藏等方向多元推廣父親作品。

台北當代館館長駱麗真表示，台北當代館過去推出多檔展覽，囊括視覺、建築、社會議題等，希望呈現多元藝術風格，而此次推出「指劍之舞」展，則讓館方又能補足了「多元」面向，籌備過程耗時1年多，期望能為台灣漫畫史及視覺藝術多元性盡一份心力。

「指劍之舞─蕭言中創作40周年經典作品展」明天起將於台北當代館展出至2025年2月16日。（編輯：郭諭儒）1131220