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「最後14堂星期二的課」作者新書 刻畫謊言與救贖

2024/12/26 12:39（12/26 13:09 更新）
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全球暢銷書「最後14堂星期二的課」作者米奇艾爾邦新作「從不說謊的男孩」，刻畫二次大戰期間，一個小男孩因誠實和善良的本性被利用，墜入黑洞般絕望，用餘生彌補心中罪惡感的故事。（大塊文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月26日
全球暢銷書「最後14堂星期二的課」作者米奇艾爾邦新作「從不說謊的男孩」，刻畫二次大戰期間，一個小男孩因誠實和善良的本性被利用，墜入黑洞般絕望，用餘生彌補心中罪惡感的故事。（大塊文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年12月26日
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（中央社記者葉冠吟台北26日電）暢銷小說「最後14堂星期二的課」作者米奇艾爾邦，推出以二戰為背景的新作「從不說謊的男孩」，以謊言為題材，探討「欺騙真能獲得救贖嗎？」，細膩講述真相、愛、原諒的力量。

「當你每一件事都說謊，也就沒有任何一件事屬於你。」根據大塊文化書訊，「從不說謊的男孩」（The Little Liar）從二次大戰大屠殺期間的希臘海岸城市揭開序幕，輾轉來到北美好萊塢。

書中描述11歲的小男孩尼可從不說謊，一名德國軍官答應保障尼可家人的安全，卻拿尼可誠實的聲譽施耍伎倆，對付他們關係緊密的族人。當尼可驚覺背叛造成的後果後，再也說不出一句實話。他用餘生不斷改換姓名，改變居住地和身分，不顧一切尋求方法獲得寬恕-為了自己，也為了他摯愛的人。

米奇艾爾邦（Mitch Albom）在後記寫道，全書雖然是虛構故事，卻建構在很多殘酷的事實之上。因此，他必須感謝每名願意勇敢說出猶太大屠殺期間事件的人，包含歷史學者們，與藉由第一手記述，將外界難以想像的事昭告於世的生還者。

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他指出：「重溫自身遭遇過的悲慘，需要極大的勇氣。沒有活下來的人勇敢敘述，我們永遠不會知道納粹犯下的惡行之深，也沒有辦法趁早計畫，避免類似的事再度發生。」

米奇艾爾邦回憶，十多年前曾參觀博物館看到一段影片，生還者口述回憶，當時有些猶太人會向同胞隱瞞火車將開往集中營，「生死一線間可能就決定於這種事實的扭曲；過了幾個月、甚至幾年後，我依然對此耿耿於懷」，「從不說謊的男孩」的故事就萌芽於這個意象。

他希望透過這本書除提醒大家，倘若真相不再要緊，世間會發生什麼事，也能啟發更多人探究戰爭期間希臘猶太人的遭遇。（編輯：陳清芳）1131226

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