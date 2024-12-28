人間國寶陳嬿朱唱南管 祕訣在零點零幾秒的換氣

（中央社記者趙靜瑜高雄28日電）文化部今天舉辦重要傳統表演藝術保存者授證典禮，文化部長李遠親頒授認定證書給南管音樂保存者陳嬿朱藝師，她分享，要唱好南管祕訣就在於那「零點零幾秒」的換氣。

陳嬿朱在授證典禮後接受中央社專訪表示，要唱好南管換氣很重要，這也是南管音樂跟一般演唱不一樣的地方，「很多人問我說我唱曲怎麼都沒有在呼吸，其實我就是在那個零點零幾秒換氣，丹田的氣往下之後再往上持續循環，這要勤練勤唱，氣會越來越順暢，唱曲的頓挫就會出來。」

陳嬿朱1947年出生於台南，少女時期在食品廠工作，因為個性溫和，聲音甜美，15歲去南聲社學南管，啟蒙老師是南聲社的館先生吳道宏。但吳道宏身體不好，陳嬿朱改跟接任的館先生張鴻明藝師學習，開啟了兩人如師徒也如父女的緣分。

今天授證典禮上設計了全息投影，讓已經過世的張鴻明藝師變成特別嘉賓與陳嬿朱「說話」，彩排時陳嬿朱就已經淚崩過一次，正式授證時再看還是止不住眼淚，「我那時才15歲，在館閣練到很晚回家，走路要一小時，老師一定要人陪我走回家，感受到學習南管這條路上老師的關愛。」

陳嬿朱因為跟著張鴻明學習，加上音準和音感極佳，學不到1年就有許多上台表演的機會，並與蔡小月等人錄製南管唱片，她透過對氣息的控制跟對頓挫的掌握，展現行腔運轉的技巧，再加入情感表達，讓她的演出充滿藝術性。

陳嬿朱婚後曾短暫離開過館閣，回家幫忙家族事業，她說，當時可能是壓力太大，心臟居然出問題，「我去看醫生，醫生叫我多唱卡拉OK，我想那我就回去唱南管，讓氣循環，半年後不藥而癒。」現在陳嬿朱不但在館閣活動，也協助政府執行南管教學傳習，進行文化展演，對於南管傳承不遺餘力。

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陳嬿朱說，傳承最困難的地方在於學生的咬字發音，「南管唱的是泉州話，一些咬字、發音跟收音要求非常細膩，有學生剛進來聽到我在唱就會問，老師怎麼唱得咬牙切齒，其實是字頭、字腹跟字尾都要非常講究，要清楚分明。」

南管音樂正面臨失傳危機，陳嬿朱依舊充滿信心，她認為要回到南管音樂的本質，就是「和樂」，「20幾個學員都來自不同家庭，要如何可以相融一起演出，我會強調要和諧，要團結，要合群，也要感恩，這些都是普世價值，這些都內化於心表彰於外，相信南管有它的吸引力。」（編輯：郭諭儒）1131228