創作者翻車怎麼辦 「大師失格」為人品與作品劃界線

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）「大師失格」一書運用哲學帶大家找出心中那把尺，思考欣賞敗德創作者的作品，錯了嗎。好比面對「哈利波特」作者JK羅琳的言論爭議，讀者該如何在創作者人品與作品間劃出界線。

近年國內外許多知名創作者陸續爆發道德爭議，例如JK羅琳（J. K. Rowling）、好萊塢名導伍迪艾倫（Woody Allen）等導演、作家、演員、畫家、站立喜劇主持人、歌手。隨著過往行徑被揭露，他們的作品價值也不可避免被重估。

根據衛城出版書訊，面對這些「翻車」、「炎上」的大師，有人主張取消他們的作品，將他們從公眾視野移除，否則便是與創作者的惡行同謀；有人呼籲「藝術歸藝術，道德歸道德」，認為創作者的生活應與作品分開，才能公允衡量作品價值；有人則深感背叛與受傷，無法再支持心愛作品。

「大師失格」作者馬特斯（Erich Hatala Matthes）是美國衛斯理學院的哲學教授。2021年，拍出「愛與死」、「午夜．巴黎」等經典作品的伍迪艾倫身陷性侵醜聞。作為伍迪艾倫影迷，馬特斯無法再以相同眼光觀賞這位名導的電影。

衛城出版指出，從這起看似單一的爭議事件出發，馬特斯發覺長久以來，如何在美學與倫理間做出取捨，都是藝文領域爭論不休的課題。因此他運用熟悉的工具－哲學，搭配淺白幽默的文字，引領讀者探討「不道德創作者該怎麼辦？」的艱難問題。

在全書導論裡馬特斯寫道，一方面他受夠一些擁有特權地位者，利用個人地位剝削弱勢或宣揚仇恨言論；另一方面，他也熱愛藝術，並相信「我們不必為對抗侵害者與偏執者而犧牲藝術」。

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馬特斯也舉作家卻斯特頓（G. K. Chesterton）的文字為例：「藝術就和道德一樣，都得要在某個地方劃出界線。」他認為只要在正確之處劃出界線，就能在遵守道德與熱愛藝術間取得平衡。

雖然讀者不一定會對這本書的結論感到滿意，但馬特斯仍希望藉此帶來有用的引導和啟發，幫助大家描繪出自己的願景，「你會如何劃下自己的界線？畢竟我們總得劃清界線，否則最終可能兩者兼失，藝術和道德兩頭空。」（編輯：張雅淨）1140102