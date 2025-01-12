音樂劇「獅子王」辛巴原唱 動畫交響音樂會獻聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北12日電）紐約百老匯音樂劇「獅子王」辛巴主唱布萊德雷‧吉布生將二度訪台，為迪士尼「獅子王」動畫交響音樂會開唱。他說，扮演辛巴責任重大，「因為人們在這個角色中看見自己」。

布萊德雷‧吉布生（Bradley Gibson，又譯：布拉德利‧吉布森）表示，「辛巴」這個角色對很多觀眾來說很重要，「包括我自己，扮演這個角色感覺是扛下重大責任，因為人們在這個角色中看到自己，而這個故事無論是對年輕或是年老觀眾，都很有意義」。

布萊德雷‧吉布生畢業自波士頓音樂學院，是紐約百老匯演員以及電視演員，2018年夏天，他出演百老匯音樂劇「獅子王」中飾演辛巴一角，這是他從6歲時開始喜歡表演就許下的畢生夢想。至今他在迪士尼的「大力士」扮演大力士，電視「權力之書2：幽靈」及主演Netflix電視劇原創影集Partner Track。

根據牛耳藝術的新聞資料，布萊德雷‧吉布生將是第2次訪台，他將擔任演出嘉賓，演唱開場與名曲circle of life，也將為台灣觀眾演唱2首安可曲。

動畫版「獅子王」1994年上映，拿到奧斯卡金像獎最佳原創歌曲與最佳原創音樂；金球獎最佳原創配樂、音樂及喜劇電影等多項大獎，也奪得動畫界至高榮譽的安妮獎最佳動畫片。之後則有1997年的百老匯音樂劇與2019年的電影版，「獅子王」以多樣形式在影迷心中占有一席之地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

動畫版「獅子王」音樂製作包括傳奇歌手艾爾頓‧強（Elton John），曲風鮮明；配樂大師漢斯‧季默（Hans Zimmer）、製作兼作曲家李柏‧M（Lebo M.）與作詞家提姆‧萊斯（Tim Rice）等都是一時之選，整場音樂加入大量非洲元素，更顯遼闊異國風情。

迪士尼「獅子王」動畫交響音樂會將於2月27日及28日在台北國家音樂廳，3月1日及2日在高雄衛武營國家歌劇院舉行，由鄭立彬指揮長榮交響樂團演出。（編輯：管中維）1140112