金門古蹟陳禎墓完工 文化局爭取更多修復能量

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（中央社記者吳玟嶸金門縣14日電）金門歷史悠久的國定古蹟「陳禎墓」歷經近4年時間完成修復工程；金門縣文化局長呂坤和說，金門還有許多百年以上的古墓、古蹟，持續爭取更多資源及培養人才，充實修復能量。

金門國定古蹟陳禎墓被譽為「金門第一風水名墓」，卻因人為破壞、不當修復等影響而有損壞，金門縣文化局委託廠商修復，在2020年11月開工，2024年5月工程完工，12月工作報告書也完成驗收，陳禎墓修復正式告一段落。

呂坤和今天接受中央社記者採訪表示，陳禎墓是全台現存少數符合明代品官墓葬制度的官墓，其墓碑及墓亭形制也非常罕見，如其墓前花崗石造的墓亭，是台灣、金門都很少見的特殊墓式，歷經近4年時間終於修復完成。

呂坤和也說，陳禎獲朝廷誥贈刑部員外郎職位，品級是從五品，墓葬設計能夠更為講究，包括墓外埕上對稱排列著石羊、石馬各一對，並設無字石筆，其中石馬側首的形象很生動，展現出當時高超的工藝。

問到修復時遇到困難，呂坤和舉例，陳禎墓墓碑表面文字因風化嚴重難以辨認，為避免以傳統拓印方式污染或損傷墓碑，此案負責人技佐陳敬旻找到國立台灣藝術大學古蹟藝術修護學系副教授李長蔚，以「光拓印」技術解讀墓碑文字，最後成功辨識部分文字。

呂坤和說，陳禎墓是稀有的國定古蹟，但其實金門還有許多百年以上古墓沒有被完整保存，因此文化局已啟動古墓普查計畫，預計在2026年完成全金門古墓調查，屆時就能將有文資身分古墓做更進一步維護管理。

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呂坤和也說，金門許多歷史悠久的閩厝、洋樓等也都有修復需求，但就算中央有經費支持，目前也沒有足夠專業技術人力能夠快速修復，因此金門透過調高薪資吸引人才、設立文化獎提高匠師社會地位，未來也盼中央能在教育體系中培養人才，如今年金門農工將開設建築科，也希望在金門大學設立古蹟修復學系。

呂坤和表示，古蹟修復學系的學生需要大量實習機會，金門島上就有有大量古蹟供學生就近觀摩學習，在地經驗豐富工匠也都有意願授課，盼中央能夠重視傳統建築修復的需求，在教育上提供更多資源以培養人才。（編輯：郭諭儒）1140114