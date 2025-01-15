以設計敘說台灣愛 林磐聳最大規模個展登場

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（中央社記者王寶兒台北15日電）早年致力企業識別規劃，後以海報設計推動台灣影響力，藝術家林磐聳長年以設計推展「台灣」意象，個展「就是愛，台灣」今起登場，他說，這檔展覽既是「愛台灣」，也道明「台灣就是『愛』」。

林磐聳今天接受中央社記者專訪表示，「就是愛，台灣」展是他歷來最大規模的個展，集結約2000件作品，在國立台灣美術館前館長廖仁義策畫下，以2展廳分別展示設計、藝術作品，展場入口羅列過去投入企業識別系統（CIS）成果，如台糖、中華電信、公共電視、民視等企業團體LOGO，均出自其手。

1957年，林磐聳生於台灣屏東東港鎮，父親為已故攝影家林慶雲，哥哥攻讀藝專美工科，家學環境影響下，林磐聳自小便對視覺藝術產生興趣，他說，台灣前輩畫家莊世和是他的高中老師，「老師又更好玩，不只談繪畫，也會分享許多思考方式，對正在定型的高中生來說，帶來很大啟發。」

林磐聳後攻讀國立台灣師範大學美術系設計組及同校美術研究所，在就讀大學期間，便開始為校內刊物設計封面、繪製插圖與海報，1991年與師大美術系同學丘永福等人共同成立「台灣印象海報設計聯誼會」，並擔任創會會長。

林磐聳回憶，1987年台灣解嚴，他們便想著，要找題材將台灣元素推廣至世界各地，有人運用宗教，有人運用原民風格，他則選擇了台灣島嶼形狀，「義大利半島像靴子，朝鮮半島像小白兔，台灣人面對世界不能以『國民』稱呼，不能用國旗，那我想，島嶼總可以代表台灣。」

以海報「漂泊的台灣」（1994）為例，靈感源自林磐聳乘坐飛機時俯瞰雲朵與海洋，「如果要挑一張作為我一生關鍵的作品，那就是這張，因為我想反映台灣幾百年來的歷史現狀。」台灣造型的雲朵漂浮於海上，暗喻國際認同狀態，細看底圖，還是台灣與中國相隔台灣海峽的地圖，值得玩味。

彼時，林磐聳已陸續為企業操刀識別系統（CIS），他認為，不論海報設計與企業識別，都與當時氛圍有關，台灣想走向國際化，自創品牌興起，而公營事業面臨競爭，「這都是身分認同，與塑造台灣形象是一樣的。」2003年，美國Phaidon出版社將他選為百大視覺設計師，首要也向他徵求台灣意象作品。

林磐聳曾受邀擔任2008年北京奧運會徽設計顧問團，長年來也是國際多項設計類獎項評審。在國際間奔走的旅程中，他每到一個地方，便會記錄他所見到的題材如花草、地圖路線等，並將這些都畫為台灣島嶼造型，並繪製為明信片寄給自己，如今累積有2000餘張，成為此次展覽一大亮點。

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這些圖畫如日誌，刻劃林磐聳生命軌跡，他反覆繪畫台灣上千次，長年間也成為授權應用絕佳素材，從台灣前進法蘭克福書展至前總統蔡英文就任等活動規劃，都曾使用過林磐聳繪製的台灣圖像，他說，這一生畫了台灣上千次，卻怎麼也畫不膩，題材怎麼畫都畫不完，「『就是愛，台灣』外，我要說的還有『台灣，就是愛』。」

「就是愛，台灣：2025林磐聳台灣意象展」今天起在國立中正紀念堂1樓2、3展廳展出至3月10日。（編輯：陳政偉）1140115

藝術家林磐聳在1980年代起投身企業識別系統（CIS）規劃，近期在台北中正紀念堂推出的個展中也回顧他操刀的經典案例，如故宮、民視、台北國際視覺設計展等。中央社記者郭日曉攝 114年1月15日

「就是愛，台灣：2025林磐聳台灣意象展」15日起在中正紀念堂盛大開展，藝術家林磐聳（圖）受訪時談及海報作品「漂泊的台灣」（1994），他說，「如果要挑一張作為我一生關鍵的作品，那就是這張，因為我想反映台灣幾百年來的歷史現狀。」中央社記者郭日曉攝 114年1月15日

「就是愛，台灣：2025林磐聳台灣意象展」15日在台北盛大開展，展區呈現90幅「台灣練習曲」系列作品，是他自2005年到2024年間，陸續以台灣島嶼圖像發想的作品，開展首日便吸引外國遊客爭睹。中央社記者郭日曉攝 114年1月15日