曉劇場「潮來之音」登美外百老匯 展台灣文化底蘊

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）曉劇場經典作品「潮來之音」今年1月將首度進軍美國，在文化部暨駐紐約台北文化中心的支持下，挺進紐約外百老匯一級戰區，自1月24日至2月2日於蘇活劇院連演8場。

文化部指出，歷史悠久的紐約蘇活劇院（Soho Playhouse）位於紐約曼哈頓區，透過「國際藝穗節安可系列（The International Fringe Encore Series）」持續選邀全球各藝穗節的「最佳」製作登上外百老匯舞台。

本次曉劇場受邀，源自於2024年參與捷克布拉格藝穗節時獲「安可系列」星探評審團關注及推薦，並在英、美、義、印等國12支優質劇作的激烈競爭中成功脫穎而出。

「潮來之音」由曉劇場藝術總監鍾伯淵編導、日本舞蹈家我妻惠美子擔任肢體設計，以新冠疫情襲擊全球等事件為靈感，加入台灣特有的乩童、靈媒文化，從海嘯災難的預言，窺視人性的情、愛、孤獨與存在。2020年在台灣成功首演後，陸續巡迴至英、德、捷、日、韓等8國，廣受各國好評。

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曉劇場指出，「潮來之音」中每個故事皆蘊含潮流湧退的意向，劇中居住、寵物、同婚代孕等多元議題，展現台灣藝術創作在自由民主的風氣下所呈現的文化深度與廣度，期待能在世界之都紐約引起廣泛共鳴。

紐文中心表示，台灣戲劇節目由於語言限制及高昂的跨國演出成本，出國演出門檻很高；紐約外百老匯市場百家爭鳴，期待以曉劇場獲邀演出為契機，為台灣打開國際市場及能見度，展現台灣當代劇場作品的實力及文化底蘊。（編輯：張雅淨）1140120