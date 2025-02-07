衛武營「大玩樂家4」 洪佩瑜演繹陳小霞作品

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）衛武營國家藝術文化中心15、16日將推出大玩樂家4「陳小霞&簡文彬&洪佩瑜 跨樂衛武營音樂會」，以古典樂編曲重塑「成全」、「魔鬼中的天使」、「十年」等名曲，致敬華語樂壇教母級創作人陳小霞。

衛武營國家藝術文化中心今天發布新聞稿表示，獨家品牌節目「大玩樂家」推出後，年年叫好又叫座，此次金曲獎最佳新人洪佩瑜以其溫柔純粹的嗓音，搭配指揮簡文彬領軍的長榮交響樂團，並首次在「大玩樂家」系列邀請舞者加入演出，票券熱賣中，有興趣的觀眾把握此難得機會。

衛武營指出，過去3年的「大玩樂家」系列，致敬對象都是男性作曲家，這次製作將目光望向女性作曲家，自然就浮現出大師級作曲家陳小霞的名字，她的作品橫跨40年，每個世代都有讓人耳熟能詳的曲目。而擔任演唱的洪佩瑜，歌聲有股使人深陷的魅力，此次音樂總監為音樂家櫻井弘二，並首度安排舞者加入。

此次演出曲目，有多首都是原唱歌手的重要代表作，包括歌手郭靜的「在樹上唱歌」、莫文蔚的「他不愛我」、劉若英的「成全」、田馥甄的「魔鬼中的天使」、陳奕迅的「十年」等。

衛武營表示，編曲家從原有旋律和曲名歌詞，找尋古典樂中相似的主題或動機，例如這次加入莫札特歌劇「魔笛」、柴可夫斯基「第五號交響曲」等，將流行與古典加以聯結重塑，讓陳小霞經典音樂呈現全新風貌。

華語流行創作教母陳小霞兼具作曲家和歌手身分，創作跨越多個世代，除了與歌手劉文正，江蕙、陳奕迅、田馥甄、莫文蔚等人合作，也為電視劇「孤戀花」、「一把青」、「斯卡羅」譜寫歌曲及配樂，更曾獲得金鐘獎音效獎、金曲獎最佳作曲人獎等獎項。

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歌手洪佩瑜從電視歌唱比賽「超級偶像」踢館賽一戰成名，隨後因偶像劇「我可能不會愛你」插曲「踮起腳尖愛」被熟知，2023年重返歌壇後發行首張個人專輯「明室」，即獲得金曲獎最佳華語女歌手、年度專輯等8個獎項提名，為當屆提名最多獎項作品，並一舉奪得最佳新人獎，同年還以「本日公休」電影主題曲「同款」獲得金馬獎最佳原創電影歌曲。

衛武營也推出大玩樂家4套票優惠，凡一次購買同場次4張以上票券，衛武營會員享75折優惠，一般觀眾則可用8折購入。（編輯：陳政偉）1140207