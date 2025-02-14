7組台灣兒少動畫團隊 登Kidscreen Summit展會

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（中央社記者王寶兒台北14日電）促進台灣兒少動畫打進國際市場，文策院今年首度參加兒少內容商務交易展會Kidscreen Summit，邀請7組台灣動畫團隊進行提案，期盼促成更多國際合作與版權交易。

Kidscreen Summit由全球兒少內容媒體龍頭Kidscreen 舉辦，每年吸引來自50多個國家、約2千名業界人士參加，涵蓋角色授權、圖像出版、繪本等多元內容，活動也包括公開提案、產業論壇、商務會議等，展會於9日至12日於美國聖地牙哥舉行。

文化內容策進院此次邀請7組動畫團隊於「台灣提案專場」公開提案暨會後交流，7組團隊包含快樂薯片創意的「小雞汁的美味早餐店」、松原好日的「章魚熊冒險故事」等，Amazon Kids+、Disney Entertainment、Paramount、Nickelodeon 等國際兒少內容平台皆參與台灣提案專場。

文策院今天透過新聞稿表示，參與平台同時展現對台灣開發動畫的濃厚興趣。提案團隊共有5組曾歷經文策學院「好萊塢動畫工作坊」專業培訓，包含冉色斯動畫工作室「魔力趣夜市」、光之塔動畫「小梅與穿穿」、飛豬影業「FIFI與BOBO的創意探險」、暴走呱呱創意「極地冒險」及煙囪文化創意「捉迷藏」。

在台灣提案專場中，「好萊塢動畫工作坊」培訓導師澤托維奇（Sara Zotovich）特別出席，澤托維奇也向文策院表示，團隊在經歷4個月的開發過程後顯著成長，提案過程展現出對故事的掌握和成熟度，給予高度肯定。

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7組提案團隊另參與加拿大館「人才交流快速媒合會」，文策院表示，有團隊在交流時間快速介紹專案後，即獲加拿大公司的口頭投資意向，以及許多正面回饋。

文策院董事長蔡嘉駿表示，希望透過參與Kidscreen Summit，讓台灣團隊與全球專業人士直接對話和交流，也讓國際看到台灣的動畫人才和原創作品。期待藉此機會吸引國際資金與更多人才投入，推動台灣原創兒少動畫產業發展。（編輯：龍柏安）1140214