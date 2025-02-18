加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
赴韓國旅遊注意搭機新規 禁用行動電源、須隨身攜帶
首頁 / 文化

國光劇團新戲「精衛」 透過神鳥探討漢奸複雜面向

2025/2/18 19:06（2/18 19:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國光劇團與翃舞製作合作的新戲「精衛」將在4月登場，由演員黃宇琳（左）、李家德（右）共同演出，（國光劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年2月18日
國光劇團與翃舞製作合作的新戲「精衛」將在4月登場，由演員黃宇琳（左）、李家德（右）共同演出，（國光劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北18日電）國光劇團今年成立30週年，持續以台灣京劇新美學為核心，今年4月將推出新戲「精衛」，將從「山海經」裡的精衛鳥探及民初被稱「漢奸」汪精衛的複雜面向。

國光劇團藝術總監王安祈今天在記者會上表示，精衛鳥銜石填海，明知不可而為之；汪精衛則是民國初年人物，原名汪兆銘，自封筆名精衛，擅長詩文，曾當過革命烈士刺殺清朝攝政王失敗，一路追隨國父孫中山，最後為其書寫遺囑；又因與日本談和，在日佔領區建立汪精衛國民政府，1944年過世，被認「漢奸」。

王安祈說，雖然大家對汪精衛的第一印象都說他是漢奸，「但蓋棺尚無法論定，往事也不一定如煙。」

王安祈說，自己的母親曾在打仗時從天津逃到南京，很感謝汪精衛當時保護淪陷區，「母親說，如果沒有汪先生，淪陷區的老百姓不知要多受多少罪。」

王安祈認為，汪精衛犧牲自己性命事小，但他為了保護淪陷區的百姓，「犧牲的是自己的千古名節，這點我很同情。」

王安祈編創的「精衛」將以精衛鳥的異想世界為背景，透過李家德京劇扮相的汪精衛與黃宇琳飾演的精衛鳥跨時空對話，展現內心掙扎與情感。

google news透過 Google News追蹤中央社

精衛鳥也將延伸為汪妻陳璧君，深入探索汪精衛的內心世界。劇中也將使用汪精衛寫給妻子的情詩以及投身革命時的豪情壯語，展現汪精衛的多重情感面向。

國光劇團與翃舞製作合作的「精衛」將於4月26日及27日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：龍柏安）1140218

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：