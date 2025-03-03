總統文化獎徵選起跑 5獎項召集人邀大眾參與

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（中央社記者王寶兒台北3日電）第13屆總統文化獎今天起開放徵選，5獎項召集人包含白鷺鷥文教基金會董事長陳郁秀、作家劉克襄、人權會委員王榮璋、文策院董事長蔡嘉駿及社會學家蕭新煌，廣邀大眾參與。

文化總會今天舉辦第13屆總統文化獎徵選起跑記者會，包含副總統暨獎項總召集人蕭美琴、文化部政務次長李靜慧、文總副會長江春男、文總秘書長李厚慶及5名獎項召集人與會，並由各獎召集人說明徵選理念。

「長期」是5獎項召集人最常提及的關鍵字。文化耕耘獎召集人陳郁秀表示，時代變化快速，科技發達，但沒有根基也無法發揚文化內容，而根基來自於長期耕耘，期望以獎項表揚社會各個領域、角落默默為台灣文化根基耕耘的人。

在地希望獎召集人劉克襄則細數近4屆以來獎項得主，包含信義房屋「社區一家」計畫、里長方荷生、社團法人台灣千里步道協會到花蓮縣噶瑪蘭族發展協會，特色都是長期為堅持想做的事情而熱情奉獻，相信新得主同樣將為大眾帶來新的視野。

人道奉獻獎召集人王榮璋表示，人道主義的精神是跨越國界、種族、信仰、性別等限制，並謀求人類共同福祉。此次獎項提名，期望能看見長期從事社會公益、致力弭平社會落差的全民典範，讓更多人願意投入這份工作。

青年創意獎召集人蔡嘉駿表示，青年是推動產業及國家最大力量，而文化領域無遠弗屆且廣泛，以文策院範疇為例，舉凡影視、流行音樂、表演藝術、視覺藝術、時尚設計、遊戲、出版、動漫、文化科技等都屬獎項範圍。

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社會改革獎召集人蕭新煌表示，台灣自1980年以來歷經一波又一波的社會改革運動，主張涵蓋社會議題、政治民主化到社會多元進步等，許多社會運動本身、組織或領導人都對台灣社會轉型有不可磨滅貢獻，期待今年評選過程。

文總副秘書長黃竫蕙表示，此次報名截至5月5日，無論個人及立案團體，不限國籍、性別皆可參選，每人、每團體只能參選1獎項，5獎項中僅青年創意獎有40歲以下參選限制，參選方式分為自行參選、推薦參選及提名參選，每名得主將獲得新台幣獎金100萬元、獎作及證書。（編輯：李亨山）1140303