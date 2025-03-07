企業家贊助蓋房、捐畫 助江賢二藝術園區落成

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（中央社記者王寶兒台東縣7日電）江賢二藝術園區將在15日對外開放，園區共5棟建築均由企業家贊助而成，被園區籌備團隊稱呼為「天使」。其中1棟外型設計源自江賢二鋼雕「13.5坪」，是江賢二最期待的建築。

江賢二藝術園區由江賢二與公益平台文化基金會董事長嚴長壽共同發起，建築則由江賢二與建築師林友寒共同設計，園區5棟建築內有3棟展覽廳，代表贊助者包含信義房屋創辦人周俊吉的「信義館」、勤誠興業董事長陳美琪的「勤誠館」、富邦集團董事長蔡明忠的「承翰館」。

「承翰館」挑高16公尺，林友寒曾在江賢二畫室中看見鋼雕作品「13.5坪」後，便告訴江賢二說：「也許我們可以把它變成一棟建築。」江賢二今天向媒體表示，它因此成為他最為期待的園區建築，裡外都是他的作品，江賢二藝術園區的品牌標識（logo）形象也取自於此。

另外「恭源接待中心」及「筑弘亭會館」，代表贊助者則分別是光寶集團董事長宋恭源，還有瑞寶控股董事長黃葉寶鳳。江賢二藝術園區剪綵儀式今天下午舉行。嚴長壽說，多年來身邊人僅看見他與江賢二為代表發起，但幕後則有許多人在幫忙他們支撐這份夢想。

嚴長壽回憶，當時他們規劃要在園區打造5棟建築，「但是錢在哪裡都不知道，除了老師（江賢二）賣畫賣房子得到土地後，房子在哪裡都還不曉得。」正當團隊打算要開始募款時，黃葉寶鳳邀請他去用餐，並在那場餐敘中告知願意代表全家人捐贈會館所需資源。

有了首例後，陳美琪、蔡明忠、周俊吉、宋恭源等人也陸續加入贊助行列，嚴長壽說，現今園區內有片土地原屬於某長年遊歷在國外的地主，明門實業董事長鄭欽明也協助贊助，將那片地化為現今園區內的明門廣場，整座園區就像拼圖一樣，一片一片完成如今樣貌。

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鄭欽明也曾在嚴長壽遊說下購入江賢二畫作，並回捐給江賢二藝術園區永久典藏。鄭欽明今天告訴中央社記者，江賢二的作品可以引領人到深層世界，越看越寧靜，而不論是贈畫或是贊助園區，「對社會有意義的事情就做，就是這麼簡單。」

嚴長壽分享，購藏畫作又回捐的「天使」還有創業家孟懷縈及典藏雜誌社社長簡秀枝。孟懷縈是回捐畫作第一人，她捐贈的畫作就是作為第60屆金馬獎主視覺的「比西里岸之夢11-41」；為贊同他們以園區完整呈現江賢二創作的理念，簡秀枝也慷慨捐出「百年廟」系列作，是江賢二認為自己再也畫不出的作品。（編輯：謝雅竹）1140307