讓台灣成為沸騰護城河 美前副國安顧問提戰略計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北12日電）國際局勢瞬息萬變，台灣應為捍衛主權做好準備，由美國前副國家安全顧問博明等多位專家學者共同撰寫「沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動」一書，按步就班提出戰略計畫，近期在台出版。

根據「今周刊」發布新書資訊，書中深入探討中國解放軍入侵或封鎖台灣可能帶來的災難性後果，並提出一套能產生強大威懾力的實際步驟與戰略計畫，旨在讓台灣海峽成為一道中國難以跨越的「沸騰的護城河」。

書中強調，台灣海峽作為全球海上貿易命脈的戰略地位，這條100多公里寬的「黑水溝」不僅承載著無數國家經濟發展重任，更是足以讓烏克蘭羨慕不已的戰略屏障。因此確保台灣海峽的安全，對維護全球經濟穩定至關重要。

書中也呼籲台灣及其盟國立即採取行動，制定強而有力的軍事戰略，以威懾中國的侵略野心。作者更強調，備戰是維護和平最有效手段之一，台灣、美國、日本、澳洲及歐洲等盟國應協同制定可行的軍事戰略，讓台灣海峽成為中國難以跨越的「沸騰的護城河」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

書中列出4道應急工作，台灣部分談及新軍事文化、反制中國武力進犯及灰色地帶作戰；美國篇聚焦擊沉中國軍艦、隔離與封鎖、動員與裝備；日本篇探索日本的關鍵角色；此外也談到澳洲及歐洲的當務之急。

博明（Matt Pottinger）現任胡佛研究所傑出訪問學者、保衛民主基金會中國計畫主席。他曾擔任美國前白宮官員，對亞洲事務有深入研究，並在國際安全領域具有豐富經驗。（編輯：龍柏安）1140312