巴黎學生操演布袋戲學台語 邊打鬥邊說我愛你

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（中央社記者李若韻巴黎13日專電）法國東語學院與台北偶戲館合作，現正於巴黎舉辦2場台灣布袋戲工作坊，活動現場學生人手一偶，學習操演傳統戲偶與金光戲偶，一邊比劃打鬥，一邊用台語說出「我愛你」，讓現場充滿歡笑。

工作坊從台語學習出發，透過「傳統布袋戲」的小偶細膩動作與「金光戲」的大偶舞台張力，帶領學生認識台灣布袋戲的演變。布袋戲自19世紀以來一直是台灣重要的民間娛樂，在時代變遷中不斷轉型，發展出多樣並獨有的台灣當代布袋戲。

課程從當地較熟悉的「法國木偶劇吉尼奧爾」（Guignol）切入，讓學生聯想台法偶戲的異與同。在台北偶戲館的輕鬆帶動下，學生直接練習操偶手勢與氣氛道具，課程並提供必學的台語單字，如「台灣人」、「法國人」、「我愛你」、「喝咖啡」等，即興演出時可參考。

學生安布瑞（Ambre）覺得工作坊氣氛很歡樂，主修日文的她喜歡「我愛你」這句台語。她向中央社記者說：「好像回到童年，我感受到台灣布袋戲藝術的熱情。金光戲偶對我來說有點重，我不太知道要怎麼讓它動起來，相較之下傳統布袋戲偶比較好操作，我還學到如何讓戲偶的小腳奔跑。」

也主修日文的學生露易絲（Louise）覺得台語並不容易，但她很高興學會怎麼說「布袋戲」和「我愛你」。驚訝於戲偶工藝的她說：「我花了一點時間仔細看戲服，覺得非常華麗。我好喜歡台灣布袋戲，原本以為這種偶戲只是給兒童看的，但卻完全不是。」

台北偶戲館館長蔡易衛接受中央社採訪表示：「布袋戲自19世紀傳入台灣，成為我們常說的『傳統布袋戲』，一直以來與廟宇和信仰息息相關，在戶外演出並不收門票，人人經過都可以看。」

「台灣在經歷二戰時期的皇民化政策與二二八事件後，布袋戲於1950年起轉向室內售票演出，為吸引觀眾購票入場，將戲偶尺寸變大，戲服變閃亮，並發展出爆破與煙霧特效，成為台灣獨有的『金光戲』，在1970年代更登上電視，由黃俊雄大師塑造史艷文等經典角色，台灣當代布袋戲百花齊放。」

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蔡易衛解釋：「短短的2小時工作坊，希望法國學生理解台灣當代布袋戲的2種系統，尤其記住『金光戲』是由台灣開創，與東南亞與其他國家的布袋戲不同。在本次工作坊之外，亦規劃展覽特別介紹金光戲的獨特性。」

自3日至21日，「Pòo-tē-hì台灣布袋戲—傳承的藝術：台灣布袋戲和法國國立東方語言和文化學院的親密對話」展覽與研討會系列活動，正於校園熱烈展開，由文化部支持，法國國立東方語言與文化學院台灣學研究（INALCO）、台北偶戲館、與台灣師範大學國際台灣學研究中心所合辦。（編輯：陳承功）1140313

法國國立東方語言和文化學院於3月3日至21日，邀請台北偶戲館向巴黎學生介紹台灣當代布袋戲，尤其是自1950年由台灣開創的「金光戲」，亦規劃展覽介紹其獨特性。中央社記者李若韻巴黎攝 114年3月13日