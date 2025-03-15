百大文化基地4月公告 李遠走訪苗栗實踐文化生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北15日電）延續台灣推動社區營造逾30年成果，文化部首屆百大文化基地將在4月初公告評選結果。文化部長李遠今天也到訪苗栗，參觀苑裡獨立書店及銅鑼窯，身體力行「生活就是文化」的理念。

文化部今天發布新聞稿表示，百大文化基地在自主參加徵選，以及縣市政府、部會與委員推薦後，共有1015件候選名單進入評選，經21個各領域專業委員評選後，共有205個單位進入決審，將在3月底前完成決選，4月公告評選結果於「文化地圖」網站，並在5月初辦理首屆百大文化基地發表會。

李遠表示，百大文化基地選出後，文化部會積極展開與經濟部、教育部等各部會密切合作投注資源，實踐「生活就是文化」、「人人都是文化人」目標。他認為「越接近生活的文化，就越能吸引人」，如今天參訪苑裡獨立書店「苑裡掀海風」與銅鑼窯，都是從最接近在地的文化而生，並與生活、產業緊密結合。

「苑裡掀海風」創辦人為現任苑裡鎮長劉育育及林秀芃，她們以獨立書店為基地，以掀書、雙腳走讀、品嚐食物推動閱讀，也從書店出發往外擴展，與在地合作教育活動「苑裡教芋部」、辦理「海風祭」等，鼓勵青年回鄉協助農友推廣友善農產、為在地學生課輔、參與每年重要的藝術祭典跟家鄉說Hi。

透過 Google News 追蹤中央社

李遠體驗書店設計的走讀行程，從百年藺草振發帽蓆行、台灣音樂家郭芝苑故居、苑裡菜市場歷史建築。走訪郭芝苑故居時，還有客庄國小1到6年級組成的台語歌謠團，合唱郭芝苑的創作「嬰仔睏」、「凸鼠（膨鼠、松鼠）」。林秀芃說，郭芝苑一生奉獻給音樂，他最大的希望是讓孩子「唱自己的歌」。

第2站到訪銅鑼窯，那是苗栗現存唯一仍保有以手擠坯技術製作大型甕缸的銅鑼窯。第3代經營者張維翰也擔任銅鑼窯青年創業基地負責人，推廣、傳承銅鑼的故事及文化，近年更成立銅鑼灣1895文化生活館，近一步成為銅鑼文化及地方創生的重要基地。（編輯：陳政偉）1140315

文化部長李遠（左）15日走訪苗栗，參訪苗栗現存唯一仍保有以手擠坯技術製作大型甕缸的銅鑼窯，並由銅鑼窯第3代窯主張維翰（右）帶領體驗手擠坯。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 114年3月15日