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趙成珍鋼琴獨奏會 兩次中場休息讓樂迷聽好聽滿

2025/3/18 20:32
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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）今年是法國印象派大師拉威爾150周年誕辰，蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主趙成珍6月訪台音樂會將帶來多首拉威爾代表性曲目，並安排兩次中場休息，要讓台灣樂迷聽好聽滿。

趙成珍（Seong-Jin Cho）認為，拉威爾的鋼琴作品融合浪漫主義與印象派的雙重影響，並以令人驚嘆的豐富音響效果創造出極具戲劇性與情感的體驗，「拉威爾的風格跟同為印象派的德布西不同，拉威爾的音樂更為嚴謹理性，並在音符間散發出一種清晰的邏輯感，這讓我很著迷」。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，趙成珍分享他對拉威爾樂作的感覺「宛如一個面帶溫柔微笑、眼含深情的靈魂」，具有難忘的音樂魅力。

趙成珍1994年出生於韓國，6歲開始接觸鋼琴，10歲正式拜師學琴，15歲拿到日本濱松國際鋼琴大賽最年輕冠軍，後赴巴黎攻讀音樂，2015年拿到蕭邦國際鋼琴大賽首獎，開始演奏生涯至今，邀演不斷。趙成珍與鋼琴密不可分，他曾在受訪時表示他是獨生子，很習慣一個人，只要有鋼琴他就不會寂寞。

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這次訪台，趙成珍6月26日將在台北國家音樂廳舉辦「印象拉威爾」獨奏會。為了讓觀眾一次聽好聽滿，趙成珍準備的曲目數量之多，甚至需要兩次中場休息，樂迷將可以完整聆聽包括「水之嬉戲」、「為已逝公主的孔雀舞曲」、「夜之加斯巴」、「鏡」以及「庫普蘭之墓」等經典名曲。

趙成珍6月29日受邀參加2025台積心築藝術季演出，這場音樂會曲目橫跨貝多芬、布拉姆斯、李斯特與巴爾托克，盡顯德奧鋼琴經典。音樂會地點在台南文化中心。（編輯：黃名璽）1140318

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