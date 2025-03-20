加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

台史博「數味食光」 泡麵到國宴菜單串連台灣記憶

2025/3/20 15:03（3/20 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立台灣歷史博物館20日推出「數味食光：台灣飲食記憶特展」，帶民眾探索台灣飲食多樣性與深度，特展同時涵蓋台灣歷史飲食文化變遷，呈現飲食和社會發展、國際交流間緊密關聯。（國立台灣歷史博物館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月20日
國立台灣歷史博物館20日推出「數味食光：台灣飲食記憶特展」，帶民眾探索台灣飲食多樣性與深度，特展同時涵蓋台灣歷史飲食文化變遷，呈現飲食和社會發展、國際交流間緊密關聯。（國立台灣歷史博物館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月20日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）國立台灣歷史博物館今天以15組飲食記憶關鍵字為主軸，推出「數味食光：臺灣飲食記憶特展」，公開傅培梅發想統一滿漢大餐泡麵手稿，到歷任總統國宴菜單，見證飲食串連台灣共同記憶。

台史博推出「數味食光：臺灣飲食記憶特展」，運用「國家文化記憶庫」數位媒體素材，再結合特色館藏，讓人透過數位媒體探索台灣飲食多樣性與深度；特展同時涵蓋台灣歷史飲食文化變遷，呈現飲食與社會發展、國際交流間緊密關聯。

特展以飲食記憶為主題，現場擺設長達7公尺國宴長桌，包括圓山大飯店國宴餐具、中華飲食文化基金會典藏從蔣中正到蔡英文等歷任總統國宴菜單，顯示菜色從中華料理轉變成台灣小吃歷程，也反映台灣不同時期外交形象變化。

此外，特展首次展示傅培梅親筆英文與日文食譜筆記，以及發想統一滿漢大餐泡麵手稿等，呈現傅培梅在螢光幕外作為時代女力的貢獻與影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

特展也展出史明在日本經營「新珍味」餐廳相關文物，包含親筆書寫菜單與餐具，「新珍味」不僅是飲食據點，更是台灣民主運動人士海外聚會場所，見證台灣民主化歷程與飲食記憶產生重要聯結時刻。

台史博表示，這場關於飲食與記憶文化饗宴，呈現飲食記憶穿梭數位及實體、鏈結過去與當下，如何深植地方、個人與社會，構成台灣文化多元與包容性，共同品味屬於台灣的記憶。（編輯：陳仁華）1140320

#台史博
#蔣中正
#蔡英文
#台灣歷史博物館
#傅培梅
蔡英文
相偕爬山展英蘇同盟？ 英系中執委：想太多偕蘇貞昌夫婦爬山 蔡英文：看看一起改變的台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：