舞蹈家絲釋民登西班牙舞台 攜手佛朗明哥展賽夏魂

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（中央社記者胡家綺馬德里20日專電）台灣原住民舞蹈家絲釋民與西班牙佛朗明哥舞蹈家伊西亞（Pablo Egea）共創舞作PASPENG ILA，以賽夏族當代舞融合佛朗明哥，20日在西班牙穆爾西亞劇場攜手共舞，連結台、西文化並體現賽夏精神。

PASPENG ILA是首度結合台灣原住民賽夏族文化與西班牙佛朗明哥文化的舞蹈作品，由兩位背景與風格迥異的舞者絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’與伊西亞共同編舞創作；將當代舞蹈、賽夏族舞蹈元素以及佛朗明哥舞蹈熔於一爐，並在表演中揉合賽夏樂曲和人聲、佛朗明哥吉他與吟唱、電子音樂以及大提琴，激盪出一場跨越國界、文化、類型、也跨越傳統與當代的藝術展演。

絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’是台灣當代舞蹈家暨編舞家，⽗親為賽夏族，母親為阿美族，作品深植於原住民文化和土地精神，是第一位結合傳統賽夏族舞蹈和當代舞蹈、並將舞作帶向國際舞台的舞蹈藝術家，2月剛獲得比利時舞蹈大賽（Belgian Dance Awards）獨舞與即興雙料冠軍。

絲釋民向中央社表示，PASPENG ILA源起於他的國際創作計畫，2年前他來到西班牙塞維亞生活時，想拓展跨文化舞蹈合作的可能性，便與西班牙知名佛朗明哥舞蹈家伊西亞展開共同編舞的實驗提案，期望透過彼此身體的連結，探索舞動的極限。

他們在過程中努力跨越國情和語言的障礙，一同創造出這齣跨文化的藝術共鳴與對話。

絲釋民指出，PASPENG ILA自2023年7月在西班牙塞維亞市熔爐小劇場（Teatro La Fundición de Sevilla）首演後，就未再演出，這次登上穆爾西亞劇場（Teatro Circo Murcia），除了原有的配樂編制，包括佛朗明哥吉他手和歌手、賽夏族歌手高郅程'itih a 'amoy kaybaybaw的歌聲和口白外，他特地邀請在德國萊比錫歌劇院的音樂喜劇院（Musikalische Komödie/Oper Leipzi）擔任大提琴副首席的旅德台灣音樂家馮宇軒參與演出，以提高台灣團隊的比重。

絲釋民提到，他和馮宇軒對藝術的堅持一拍即合，兩人在彩排時，光靠眼神交會就知道彼此的感受和想法。他說，馮宇軒「創造了賽夏的靈魂弦音，昇華了賽夏精神，為演出帶來更多感動。」

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絲釋民告訴中央社，PASPENG ILA在賽夏族語的意思為「讓祂來決定」，也可說是「交給老人家來決定」，老人家可指在世的與往生的，祂也可代表萬物、自然、靈。他說，「這齣舞作是我與賽夏的約定」，他今天實踐了這個約定，讓賽夏精神引領他來到西班牙的舞台，與佛朗明哥的靈魂碰撞，為台灣文化起舞。

PASPENG ILA在穆西亞市受到熱切關注，除了有當地電視媒體採訪外，劇院票房十分亮麗，演出獲得觀眾熱烈迴響。絲釋民說，未來希望與馮宇軒繼續合作創作，也會持續努力將台灣豐富的文化遺產帶到全球舞台，藉由表演藝術向世界展現台灣文化與賽夏精神。（編輯：陳慧萍）1140321

台灣舞蹈家絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’（左）以賽夏現代舞融合佛朗明哥的舞作PASPENG ILA，特地邀請旅德台灣音樂家馮宇軒（右）參與演出。圖為絲釋民和馮宇軒14日前往穆西亞市彩排前，在馬德里接受中央社訪問時合影。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年3月21日

PASPENG ILA舞作結合台灣原住民賽夏族文化與西班牙佛朗明哥文化，由絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’與伊西亞（Pablo Egea）共同編舞創作。（絲釋民提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 114年3月21日