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首頁 / 文化

王瑋名藝術展港區藝術中心展出 水墨躍進數位

2025/3/24 15:59（3/24 17:26 更新）
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弘光科技大學校長蘇弘毅（左）前往台中市港區藝術中心，參觀多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名（右）個展。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
弘光科技大學校長蘇弘毅（左）前往台中市港區藝術中心，參觀多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名（右）個展。（弘光科大提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）港區藝術中心舉辦「藝次元 王瑋名數位藝術個展」，運用水墨繪畫底蘊進行數位創作，包含VR、數位3D木雕及AI數位作品。王瑋名說，數位科技愈發達，信仰依舊存在人心。

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系助理教授王瑋名即日起至4月6日在港區藝術中心舉辦「藝次元 王瑋名數位藝術個展」，弘光科技大學今天透過新聞稿發布訊息。

王瑋名表示，他的父親是水墨大師王雙寬，逝世近10年，家學淵源，原本創作也以水墨為主，父親的過世對他產生很大的影響力，促使他思索嘗試多元素材創作，從平面繪畫進入數位藝術，題材也以生老病死為主要，感受到當數位科技愈發達，信仰依舊存在，觸發他更加去思維藝術的另一維度，運用水墨繪畫底蘊進行數位創作。

「藝次元」有別傳統藝術油畫、水墨等平面視覺藝術，作品新穎奇幻奪目。會場展出王瑋名近年數位藝術創作作品，包含VR、數位影像、3D動畫、數位3D木雕及AI數位作品，其中AI作品有5件，不是完全使用AI，全經過電腦後製重繪處理，希望給觀者一個未來藝術創作的運用與沈思。

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「藝次元」作品以VR虛擬實境創作，天馬結合晶片，神獸結合青花瓷，阿嬤的紅花布、西方神聖雕像也入畫，引領觀者思索未來的機器人似乎可能主宰人類的未來，人類該擁有及保存什麼，才得以安身立命。

作品「檑枷」屢獲國際藝術大獎。王瑋名指出，檑為攻城牆時，由城上投下的橫木，城門內鎖門的大橫木也叫檑枷，用此引申代表矛盾，他觀察人的成長會歷經思考、見山是山、產生矛盾、見山非山、向大師致敬學習，最後見山又是山的6個階段。「檑枷」就是這6段成長的歷程去創作的3D動畫。（編輯：郭諭儒）1140324

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#港區藝術中心
王瑋名
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