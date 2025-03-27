巴黎台灣電影節 展現多元語言並滿足法國蔡明亮迷

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（中央社記者李若韻巴黎27日專電）由文化部駐法台灣文化中心與巴黎藝術電影院Filmothèque合辦的「巴黎台灣電影節」，將於28日登場，片單來自台法雙視角，展現台灣多元語言，並曝光蔡明亮成為導演前的編劇作品以滿足法國影迷。另焦點導演為林書宇。

自3月28日至4月6日止，「巴黎台灣電影節」（Festival du film taïwanais à Paris）將向巴黎觀眾介紹11部台灣劇情長片、紀錄片、經典片，與4部和克萊蒙費宏國際短片展合作的台灣短片聯映，共計15部台灣電影作品，15個放映場次，放映地點位在巴黎拉丁區中的Filmothèque電影院。

策展人之一周增晟接受中央社專訪，他表示此影展的開幕片為「角頭─大橋頭」，導演為姚宏易、姜瑞智，是部具台灣本土精神的黑幫電影，更是2024年台灣票房冠軍；閉幕片「獵人兄弟」為當代原住民故事，全片以太魯閣語發音，是導演蘇弘恩首部劇情長片。

關於焦點導演林書宇，將向巴黎觀眾介紹他最新作品「小雁與吳愛麗」與最初作品「九降風」，兩部電影的創作時間橫跨16年，觀眾將能感受台灣當代導演的創作轉變，影展並邀請林書宇與女主角夏于喬親至現場舉行座談。

周增晟說，「小雁與吳愛麗」的故事地點位在高雄美濃客家莊，全片多使用客語；而「九降風」的故事反映台灣對棒球的喜好，可回應2024年台灣最火熱的時事—世界12強棒球賽台灣奪冠。

周增晟強調：「我們想展現台灣在語言、民族、與文化上，都是多元融合。」

另一策展人柯塞（François Causse），是巴黎Filmothèque電影院的第二代老闆，該戲院創立於1960年代，長期支持法國與亞洲藝術電影，例如在「巴黎台灣電影節」期間，戲院也同時放映香港導演王家衛、泰國導演阿比查邦、韓國導演奉俊昊等系列作品。

柯塞從巴黎戲院經營者的角度，與周增晟共同規劃出3部適合法國蔡明亮影迷的作品，如最著名的「愛情萬歲」、近期在巴黎拍攝的「何處」、與鮮為人知的「小逃犯」。

周增晟表示，「小逃犯」是蔡明亮還沒成為大導演之前，當他還是一位在台灣剛畢業的馬來西亞留學生時，於1984年為導演張佩成所做的編劇工作，這也是蔡明亮第一部編劇作品。

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周增晟說：「因為張佩成導演過世的早，『小逃犯』在台灣電影史上很容易被忽略，直到台灣國家電影及視聽文化中心在2023年完成修復版本後，才再度被重視」。這部除了是蔡明亮少見為他人編劇的作品外，更是女主角楊惠姍的生涯轉捩點，藉此片將當年在黑電影時期的腥羶色形象徹底轉型，拿下人生第一座金馬獎。

周增晟長期帶領台灣電影工作者在世界各地參加影展、市場展、與做版權買賣推銷，他認為影展能提供觀眾一個主題性的觀看視角，以「巴黎台灣電影節」為例，觀眾將感受到台灣導演如資深的蔡明亮、中生代的林書宇、或是新導演蘇弘恩，無論景氣好壞、主流喜好、甚至是被疫情影響，都持續的在台灣這塊土地上創作，呈現不同面向的台灣價值。（編輯：唐佩君）1140327