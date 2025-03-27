仿毛公鼎融入青花瓷歌詞 方文山作品基隆展出

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）作詞人方文山為歌手周杰倫創作許多膾炙人口歌曲，方文山將歌詞立體化，把「青花瓷」歌詞，融入仿青銅器毛公鼎作品，「方道文山流」今天起至4月19日在基隆美術館展出。

方文山下午在開展記者會表示，他將文字興趣轉化為各種材質上，將文字裝置藝術化、立體化，脫離音樂旋律，讓文化從聽覺轉化為視覺，與觀者溝通和交流。

基隆市副市長邱佩琳指出，方文山懂機械、藝術又懂美學，左右腦可以如此平衡發展實在值得學習，方文山讓文字靜靜躺在那邊，但是有旋律感，還讓人再三回味。

方文山的作品展現濃厚對機械工藝迷戀的「蒸氣龐克風」，他對管線、齒輪、鍊條與儀表板等機械組件的著迷，他將仿青銅器的毛公鼎，外觀以各式機械構造呈現，鼎內「鐘鼎文」則取用由他作詞、周杰倫演唱的「青花瓷」歌詞。

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另外，由方文山作詞、周杰倫作曲，周杰倫演唱的歌曲「紅顏如霜」，方文山則以復古機械結構潮流公仔「龐克貓史汀」呈現。他形容，「紅顏」是五顏六色，代表很多天馬行空的想法，因此公仔一半以各種色彩的機械結構呈現，而創作有時又需專注「如霜」，公仔另一半則以單一顏色呈現。

邱佩琳看完展覽後表示，「除了感動還是感動，無法用文字形容」，感謝方文山特別挑選了適合在基隆的展覽品，在基隆這個山與海的城市展出。（編輯：張銘坤）1140327