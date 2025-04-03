台中國際動漫節登場 盧秀燕估4天吸逾32萬人潮

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中國際動漫節今天起到6日登場，市長盧秀燕在開幕致詞時指出，去年這項活動吸引近30萬人次，今年預計突破32萬人，再次展現動漫文化強大號召力。

由台中市政府指導、中華動漫出版同業協進會主辦的第4屆「台中國際動漫節」，今天起到6日，連續4天在烏日台中國際展覽館舉行，清明連假首日，現場吸引大批動漫迷共襄盛舉。

盧秀燕表示，去年活動吸引近30萬人，今年預計突破32萬人，再次展現動漫文化強大號召力，進一步鞏固台中作為「動漫之都」地位。

盧秀燕在會中預告，今年下半年將舉辦「台中國際動漫博覽會」，展出多部台灣知名漫畫作品，結合在地創作與跨界合作，並推出Cosplay、動漫音樂會、講座與分享會等多元活動，讓民眾近距離感受台灣漫畫魅力。

盧秀燕指出，10月還將舉辦全台唯一以動畫為主題的城市影展「台中國際動畫影展」，匯聚來自國內外優秀動畫作品，提供動漫迷更豐富觀賞與交流機會；而國家漫畫博物館也在台中，透過一系列強力推動，盼讓動漫文化扎根發揚，對於扶植相關產業也能更有效率。

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立法院副院長江啟臣表示，每一年來到活動現場都看到人山人海，感謝漫協用心舉辦活動，也證明台中「動漫之都」名符其實；上個月他也負責接待日本國會到訪國家漫畫博物館，台中對動漫產業的支持是被看見的。

中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓說明，第4屆台中國際動漫節集結72家知名廠商、近300個攤位，規模再創新高，感謝市府對漫畫產業大力支持，讓台灣原創漫畫有更多被看見的機會。（編輯：陳仁華）1140403