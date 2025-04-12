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丞舞製作「愛麗絲」巴黎演出 觀眾直呼身處夢境

2025/4/12 21:10（4/12 21:21 更新）
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台灣丞舞製作舞團首次在巴黎市區13e ART劇場演出「愛麗絲」，將連演7場，10日首場幾乎滿座。圖中最左者為丞舞製作總監暨編舞家蔡博丞。中央社記者李若韻巴黎攝 114年4月12日
台灣丞舞製作舞團首次在巴黎市區13e ART劇場演出「愛麗絲」，將連演7場，10日首場幾乎滿座。圖中最左者為丞舞製作總監暨編舞家蔡博丞。中央社記者李若韻巴黎攝 114年4月12日
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（中央社記者李若韻巴黎12日專電）台灣丞舞製作舞團正於歐洲春季巡演，10日首次在巴黎市區的劇場演出「愛麗絲」，作品靈感來自英國名著愛麗絲夢遊仙境，將東西方舞蹈元素融成自我風格，首場近滿座，觀眾說感覺「好像在夢裡」。

當愛麗絲夢遊仙境故事中的兔子耳朵，變成京劇中的兩根長羽毛，並戴上鑲滿鑽石的面具時，由台灣丞舞製作（B.Dance）重新詮釋的「愛麗絲」，已向世界宣告它的獨特位置。該舞作正在歐洲春季巡演，經歷西班牙、瑞士與荷蘭後，於4月10日至17日到終站法國，於巴黎13e ART劇場連演7場。

「愛麗絲」舞作長達70分鐘，13e ART劇場在官網向法國觀眾介紹，從芭蕾敘事出發，並融合現代舞、武術與民族舞蹈，以高級訂製服裝與優雅的背景設計，將西方童話故事結合東方水墨書法，帶領觀眾走向一個特殊仙境，瀰漫著奇特而深刻的心理氛圍。

10日首場幾乎滿席，觀眾以在地巴黎人居多，也有許多國際觀光客，駐法代表處公使顏嘉良與法國僑界商會代表等出席支持。

喜愛觀賞芭蕾舞的觀眾萊拉（Leila）與凱米爾（Camille）接受中央社訪問，她們說：「我們好像在夢裡面，就像愛麗絲在夢遊仙境，卻又曖昧不明，跳脫常規，例如男女舞者的服裝常常錯置，超越性別，戲服華麗，肢體語言特殊，音樂很好聽。」

觀眾瑪格利（Magali）與正在學舞的女兒、舞蹈老師一同前來，她們向中央社記者解釋，「愛麗絲」是舞蹈工作坊的參觀課程，學生們都很喜歡。

瑪格利讚美「愛麗絲」的製作令人驚嘆卻又平易近人，充滿情緒。正在學舞的女兒則對「兔子」舞者印象深刻，從動作中得到靈感。舞蹈老師認為丞舞製作詮釋的「愛麗絲」擁有自己的魔力，雖然看得出來舞蹈動作源自亞洲，但已融合成自己的模樣。

多數觀眾並不知道丞舞製作來自台灣，認為「愛麗絲」就是一個原創的當代舞蹈作品，不需分類。法國藝文媒體ZigZag評論：「這裡沒有瘋狂的帽子或飛舞的茶杯，只有尋找自我的愛麗絲。」

丞舞製作總監暨編舞家蔡博丞為第28屆「台法文化獎」得主，他接受中央社訪問時解釋，「愛麗絲」是他在2021年與瑞士琉森舞蹈劇場合作的作品，「當時正值疫情，全世界好像掉進一個未知的地方，在困頓中努力尋找友伴，一起突破困難，就像愛麗絲夢遊仙境」。

蔡博丞表示，這幾年因為「愛麗絲」到不同國家表演，與不同文化的觀眾直接接觸，讓他感受到「當作品能達到跨文化、跨國際、跨國家、跨國籍的時候，才能做到真正的文化交流」。

蔡博丞說，身而為人，所應享有的自由與權利都是一樣的，卻會受到所處國家影響。「但是在慈悲面前，所有人都是可憐人，當我們將眼睛閉起，牽起旁人的手，準備傳送溫暖與喜悅時，是不需要去區分定義的」。

蔡博丞期待丞舞製作能透過藝術的力量，在作品埋入小小的寓意，讓觀眾走出劇院時能帶著感動與窩心，那麼就能減少仇恨，世界會變得更美麗。

他說：「我認為這也是藝術家的功能之一，我們要散播美的力量，讓大家手牽手，一起團結向前走。」

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2014年成立的丞舞製作，在劇場入口處擺設10週年周邊商品攤位，販售印有B.Dance商標的紀念T恤、在舞作中出現的扇子、與舞者表演時同款的襪子、適合表演藝術者的面膜、香水等，以實體物件與觀眾互動。工作人員表示，首場時一名穿著紀念T恤的法國小朋友特別向他們打招呼，因為去年曾經看過丞舞製作的表演。

春季巡演後，丞舞製作預計在11月中至12月底於法國、瑞士、盧森堡展開13場演出，公演作品「愛麗絲」與「裂」。（編輯：唐聲揚）1140412

台灣丞舞製作舞團10日起在巴黎13e ART劇場演出「愛麗絲」。駐法代表處公使顏嘉良（後排正中央穿西裝者）、駐法台灣文化中心主任胡晴舫（前排右1）、僑界商會代表等均到場支持。最右者為丞舞製作總監暨編舞家蔡博丞。中央社記者李若韻巴黎攝 114年4月12日
台灣丞舞製作舞團10日起在巴黎13e ART劇場演出「愛麗絲」。駐法代表處公使顏嘉良（後排正中央穿西裝者）、駐法台灣文化中心主任胡晴舫（前排右1）、僑界商會代表等均到場支持。最右者為丞舞製作總監暨編舞家蔡博丞。中央社記者李若韻巴黎攝 114年4月12日
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