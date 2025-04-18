台積心築藝術季起跑 C-LAB穹頂劇場首度移展新竹

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（中央社記者張建中新竹18日電）台積電文教基金會宣布，2025台積心築藝術季今天起跑，至6月29日活動期間共計有近70場演出，不僅當代文化實驗場「C-LAB穹頂劇場」首度移展至新竹，還安排法國大提琴家卡普松及韓國鋼琴家趙成珍來台演出，並有青春版王熙鳳大鬧寧國府及布袋戲水鬼請戲等節目。

台積電文教基金會今天召開記者會，為2025年台積心築藝術季活動揭開序幕。基金會董事長曾繁城說，台積心築藝術季今年邁入第22屆，每年都力圖求新求變，期能吸引社區民眾及校園學生親近藝術，提升精神生活。

曾繁城表示，台積心築藝術季過去以人文節目為主軸，今年以全球熱烈討論的AI為主題，沉浸式體驗劇場「C-LAB穹頂劇場」移展至清華大學台積館大草坪，將安排播放9部影像作品及2部現場劇場演出。

除科技藝術，曾繁城說，今年藝術季也將安排古典及跨界展演，無論是科技藝術或是傳統經典，都是自人心出發，期盼能激起社區民眾對於人文與科技關係的思考。

牛耳藝術經紀公司藝術總監牛效華表示，台積心築藝術季將邀請卡普松來台演出貝多芬奏鳴曲，並將攜手子弟兵卡普松七重奏Capucelli演出跨界曲目。此外，將安排蕭邦鋼琴大賽金牌得主趙成珍演奏李斯特及貝多芬等德奧經典曲目。

國光劇團團長張育華說，2015年魏海敏主演的「王熙鳳大鬧寧國府」曾參與藝術季，今年藝術季將安排由魏海敏愛徒黃詩雅演出的「青春版王熙鳳大鬧寧國府」。

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台北木偶劇團藝術總監伍姍姍表示，將在藝術季演出布袋戲「水鬼請戲」，靈感主要來自嘉義民間傳說，將原本具有神秘氛圍的傳說，轉換成至情至性的人間故事。

台積心築藝術季還安排深耕多年的艸雨田舞蹈劇場演出台法國際共製節目「親密近地」，將展現充滿力量的舞蹈風格。（編輯：黃國倫）1140418