台南西佛國傳承百年粧佛 三代同列歷史名人故居掛牌

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南傳統工藝名家西佛國，是台南唯一從清末傳承至今的粧佛老店，祖孫三代蔡心、蔡南山、蔡天民同列台南市歷史名人；市府今天為故居掛牌，表彰蔡家對傳統藝術保存與發展貢獻。

台南市政府文化局上午於中西區神農街的蔡心、蔡南山、蔡天民故居舉行名人故居掛牌儀式，市長黃偉哲與西佛國第4代藝師蔡友誠等人出席，多名蔡家族人與傳統工藝界藝師到場見證。

黃偉哲致詞表示，台南素有「千廟之城」美稱，是台灣宗教信仰與傳統文化重要據點，座落於神農街的西佛國，不僅是極具歷史價值古宅，更是粧佛藝術傳承搖籃，蔡家祖孫三代以精湛技藝與堅定信念，默默守護並延續台灣珍貴粧佛工藝，對台灣宗教藝術發展具有指標性意義。

黃偉哲指出，推動歷史名人故居掛牌計畫從總統賴清德擔任台南市長時期展開，希望透過具體場域的標示與紀念，強化城市記憶與文化認同，目前涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術8大領域，共有255名歷史名人，歷史名人故居掛牌計畫至今已完成31處。

黃偉哲強調，蔡家藝師不僅是台南之光，更是台灣傳統工藝界無形資產，值得後人尊敬與學習，民眾造訪台南時可到各名人故居走走，更能認識台南古都文化蘊涵。

台南市文化局代理局長林韋旭說明，此次掛牌的西佛國蔡家，是首度有祖孫三代同列台南歷史名人，西佛國傳承至今逾百年，是台南唯一歷經清末、日治、戰後並延續至今的粧佛老店，在台灣粧佛工藝界地位崇高，不僅保存完整泉州派工法，也見證台灣神佛信仰與工藝發展歷程。

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林韋旭表示，文化局將持續協助西佛國推動粧佛技藝教學，透過課程與推廣活動培育年輕世代，為傳統工藝注入新活力。

蔡友誠說，西佛國出自泉州派，講究樸實自然、法相莊嚴，家族百年來秉持傳統精神，傳承最正統粧佛流程，感謝市府對蔡家成就肯定，未來將持續堅守西佛國風格與信念，為傳統工藝保存與傳承盡心力。（編輯：陳仁華）1140421