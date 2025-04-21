工藝中心辦暑期人才培訓營 激發年輕世代創作

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）工藝中心7月至8月辦理台灣工藝學院暑期大專人才培訓營，課程有漆藝、金工、陶藝、木藝、竹藝、纖維，並學習AI工具輔助創作，盼激發更多年輕世代積極參與創作。

國立台灣工藝研究發展中心今天發布新聞稿表示，「台灣工藝學院暑期大專人才培訓營」再次登場，攜手國立台灣藝術大學、國立清華大學、國立台南藝術大學、國立東華大學，在北、中、南、東區分別開設專業課程，歡迎對工藝、美術、設計、藝術等領域有熱忱的在學生、應屆畢業生參加，即日起報名至5月18日。

工藝中心表示，今年課程「工藝漫活」以工藝美學詮釋茶藝生活為主題，聚焦與關注茶文化在當代生活變遷，課程結合工藝技術與數位科技，從「茶藝生活」出發，透過跨領域學習，發展具創意與市場潛力作品。

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工藝中心表示，盼協助學生從單一技能人才，進階為具整合能力與創新思維人才，最終培養出引領未來的工藝領導人才；各區課程包含漆藝、金工、陶藝、木藝、竹藝、纖維，且因應數位時代，開設多堂數位媒體AI課程，透過數位工具輔助，提升創作理念與設計概念。

工藝中心表示，培訓營7月初至8月中旬，課程包含工藝實作、專題製作、成果發表，即日起開放線上報名，招生對象滿18歲且為工藝、美術、設計、藝術等相關科系，或對技藝學習與創作有興趣大專院校學生，各班最多招收15人，可至工藝中心官網參考簡章。（編輯：郭諭儒）1140421