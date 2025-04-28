當生活就是藝術 法亞爾繪畫節讓台灣藝術家更想創作

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（中央社記者李若韻亞爾28日專電）3位台灣藝術家尉任之、鄭宇宏、江坤森，日前受邀在南法參與「亞爾國際繪畫節off」，於當地藝廊展出版畫、書畫、插畫等繪畫形式，呈現台灣多元開放性。3位藝術家告訴中央社，亞爾這座充滿藝術氣息的小城，讓他們更想創作。

第3屆「亞爾繪畫節」（Festival du Dessin）自4月12日至5月11日在亞爾舉行，分作「官方內展in」，展示40位經典藝術家共12場主題特展，與「外展off」，由66家當地藝廊、藝術家工作室、藝文空間等共襄盛舉，呈現各式以紙為主要載體的繪畫，並延伸至繪畫音樂會、表演、影展等活動。去年曾吸引14萬觀眾參加。

在外展off的66家藝廊中，「大櫥窗藝廊」（La Grand Vitrine）與駐普羅旺斯台北辦事處，聯合邀請當代藝術家尉任之、書畫家鄭宇宏與繪本插畫家江坤森參展。

展覽名稱為「多重影響力」（Influences），由「大櫥窗藝廊」負責人瑟爾（Patrick SEARLE）與策展人沙托利（Ana SARTORI）從法國視角精選作品，以1人1展間的方式，呈現3種世界，讓國際觀眾感受台灣社會的多元與多重影響力。

●亞爾繪畫節定義繪畫必須在「紙」上而非在「布」上

3位藝術家接受專訪時，其中旅法26年的當代藝術家尉任之特別解釋「亞爾繪畫節」所指「繪畫-Dessin」，在法文中專指畫在「紙」上的素描，如鉛筆、炭筆、水墨、綜合媒材、插畫等，與畫在「布」上的「油畫或壓克力畫-Peinture」不同，在法國藝術界有明確區別。

尉任之補充，在法國，畫在布上的繪畫（Peinture）是職業畫家的必要路徑，而畫在紙上的繪畫（Dessin）則有多重定義。不過，現在是打破媒材界線的時代，「繪畫」或許將在未來重新定義。

在「多重影響力」展覽的第1展間，左右牆上對望著尉任之的兩件大型作品，一為黑白版畫、一為粉紅色繪畫。他說：「這就像每個人擁有兩種面貌，一面陰柔、一面陽剛；一面暗、一面亮。」

兩幅皆為抽象畫，尉任之描述自己刻製版畫時，拿刀就像拿筆，不精密計算，不侷限地在大片木板上自由刻畫。他希望透過這兩幅作品，對照刀鋒與筆鋒所能展現的筆觸。

●文字與符號皆是繪畫，而繪畫中的顏色正在說話

「多重影響力」第2展間的主牆為亮金色，吸引眾人目光，展示書畫家鄭宇宏的多幅作品，讓文字與符號成為繪畫。其中最引人注目的是「小漢子」角色：動作逗趣的小漢子忙著奔跑、跳舞、甚至飛翔，是鄭宇宏從象形字延伸而出的書法超人。

長年在「字」與「畫」間創作的鄭宇宏表示，他一直希望讓書法變得有趣，並且成為當代藝術。因為自己很喜歡電影「變形金剛」，便開啟「東方小漢子」系列，從「漢」一字出發，藉由象形字體發展出各式各樣的超人圖像。

鄭宇宏說：「這次被藝廊挑選展出的作品都比較偏圖像，乍看像畫，但仔細看其實是由字組成。」

第3展間雖然昏暗神秘，卻布滿色彩繽紛的插畫數位輸出，是藝廊從插畫家江坤森的6本繪本的精選畫面，其中5本已在法國出版，如2019年的「夏天的假期」（Vacances d’été），及2024年的「冬天的假期」（Vacances d'hiver）。

江坤森用繪畫說故事，選擇適合的材料或融合實體拓印，再以數位完稿。對他來說，本次參展最大驚喜是發現自己原來經常使用「藍色」，因為藝廊所挑出的畫面幾乎都屬藍色系。

江坤森說：「在我的印象中，我會用紅色或綠色表現故事強度，但透過藝廊的眼睛，才發現自己常使用藍色敘述瑣碎日常，或安心平靜的時刻，而溫和的藍，能傳達出自由與舒適的感覺。」

●亞爾讓生活就是藝術，吸引藝術家與藝文愛好者

除了展覽與繪畫節，亞爾這座城市也深深觸動台灣藝術家們。

「大櫥窗藝廊」負責人瑟爾接受中央社專訪時表示，亞爾是一座備受「藝文觀光客」喜愛的小城，它不是一般的大眾旅遊，而是文化旅遊，因為亞爾腹地不大，但藝廊密度卻很高，適合散步探索。

瑟爾指出，亞爾在重大節慶期間，如著名的「亞爾攝影節」和舉辦中的「亞爾繪畫節」，會吸引世界各地的旅客；非節慶期間，鄰近的馬賽（Marseille）與蒙貝列（Montpellier）居民也常來亞爾參加活動，主要為藝術家或藝文愛好者。

尉任之認為亞爾有種特殊的文人氣息，除了藝文活動頻繁，還有出版社如Actes Sud等，城市中充滿精緻生活的氛圍，很像20年前的巴黎瑪黑區。他也觀察到亞爾物價在南法城市中偏高，從市中心居民的穿著便可感受。

鄭宇宏則特別留意亞爾城市裡的顏色與造型，無論是百年古蹟，或是店家陳列的櫥窗。他驚訝藝術能如此貼近生活，尤其在「亞爾繪畫節」開幕當天，售票口前排隊的人群，大家熱烈交換著對藝術的意見與想法，讓他大開眼界。

鄭宇宏說：「亞爾有一種特殊的美，帶給我想要創作的激動。如果能多待幾天，作品中一定會有更多能量吧！」

旅法兩年的江坤森首次來到亞爾，他認為以4天參展與認識亞爾不太夠。他走訪當地許多遺跡，並參觀本屆「亞爾繪畫節」焦點藝術家浮隆（Jean-Michel Folon）的特展。

浮隆是已故比利時插畫家，曾為「紐約客」（New Yorker）雜誌繪製封面多年，以超現實風格描繪戰爭荒謬與城市孤寂。他的近百幅水彩畫、諷刺漫畫與海報，成為本屆「亞爾繪畫節」最重要的大展，展在當地一座文史博物館裡的小教堂中。

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江坤森說：「當我一走進小教堂，看到浮隆的作品就非常喜歡，很想嘗試這些媒材並畫畫看。在亞爾，藝術不是被藏在某處，僅少數人能接近；相反地，藝術與人的距離非常緊密，無論是與當地人還是觀光客。」

「多重影響力」展覽已於4月13日在大櫥窗藝廊舉行開幕酒會，由駐普羅旺斯辦事處處長沈真宏主持，3位藝術家皆在場與南法藝文人士與貴賓互動交流。此展為外交部與文化部列入「2025歐洲台灣文化年」系列活動之一，鼓勵台灣藝術家多方參與歐洲各國重要文化節慶。（編輯：韋樞）1140428

第3屆法國亞爾繪畫節自4月12日至5月11日舉行，分作「官方內展in」-展示40位經典藝術家共12場主題特展，與「外展off」-由66家當地藝廊、藝術家工作室、藝文空間等共襄盛舉。中央社記者李若韻亞爾攝 114年4月28日

法國亞爾備受藝文觀光客喜愛，這裡的特色不是一般的大眾旅遊，而是文化旅遊，因為亞爾腹地不大，但藝廊密度卻很高，適合散步探索。中央社記者李若韻亞爾攝 114年4月28日