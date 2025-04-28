是老師也是藝術家 鍾桂英特展回顧創作數十載

（中央社記者王寶兒台北28日電）作育英才逾40年，戰後第一代女性藝術家鍾桂英今年94歲，今天在史博館迎個人展開幕，有如溫馨師生見面會。鍾桂英認為，一定要嚴格地當老師，如此就會變成很好的畫師。

鍾桂英在1931年生於桃園楊梅，幼年歷經日治時期與戰後社會變遷，求學於國立台灣師範大學美術系，師承藝術家廖繼春，大學畢業後成為首批分發至中學服務的美術老師之一，之後分別於新店文山中學與國立台灣藝術專科（今國立台灣藝術大學）任教。

「玩色．巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式今天在國立歷史博物館舉行，鍾桂英致詞，自我介紹是「美術系的老師」也是「最懶惰的畫家」，雖然作品不多，「但是我有自信，我真正該做的我都做了，所以我也有很多傑出的學生。」

鍾桂英說，她有許多學生在畫畫上取得很好的成就，也有做官做得很好的學生，「大家能夠學習繪畫，這是很好的課程，我覺得我們每一個人都能夠對於繪畫、色彩有興趣，我們的生命也會比較豐富一點。」

特展開幕式上，許多人到場向鍾桂英致意及道謝。如台藝大退休教授李乾朗自稱是鍾桂英「最老學生」之一，他說，很懷念向鍾桂英學習的時光，雖然鍾桂英教導他時僅30幾歲，但角色卻也像媽媽，非常認真，多年來都謹記她的教誨。

展覽依鍾桂英創作時期分為3單元，「青春逐光」單元呈現70年代的鍾桂英早期如何受到印象派與野獸派影響；「恣意用情」單元可見到進入80年代的鍾桂英色彩語言更趨成熟；「清歡有愛」單元體會到90年代之後，作品色調又趨於沉穩。

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文化部長李遠說，有些藝術家沒辦法照顧家庭，有些人則為了照顧家庭沒成為藝術家，可是鍾桂英將家庭照顧好，有份教職，內心最想做的藝術也完成了，不論哪一樣課題都非常困難，但鍾桂英竟然完成了，這也是令他最為敬佩的。

「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英」特展即日起於史博館展出至7月6日。（編輯：管中維）1140428