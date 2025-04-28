加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
關稅生效前拉貨助攻 3月景氣燈號續亮黃紅燈 下半年變數大
首頁 / 文化

是老師也是藝術家 鍾桂英特展回顧創作數十載

2025/4/28 17:16（4/28 19:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立歷史博物館推出「玩色．巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英」特展，呈現其色彩與筆觸的獨特風格，更突顯她在藝術教育上的卓越貢獻，對台灣女性藝術發展影響深遠。藝術家鍾桂英（圖）28日出席開幕式，分享創作靈感和心路歷程。中央社記者謝佳璋攝 114年4月28日
國立歷史博物館推出「玩色．巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英」特展，呈現其色彩與筆觸的獨特風格，更突顯她在藝術教育上的卓越貢獻，對台灣女性藝術發展影響深遠。藝術家鍾桂英（圖）28日出席開幕式，分享創作靈感和心路歷程。中央社記者謝佳璋攝 114年4月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）作育英才逾40年，戰後第一代女性藝術家鍾桂英今年94歲，今天在史博館迎個人展開幕，有如溫馨師生見面會。鍾桂英認為，一定要嚴格地當老師，如此就會變成很好的畫師。

鍾桂英在1931年生於桃園楊梅，幼年歷經日治時期與戰後社會變遷，求學於國立台灣師範大學美術系，師承藝術家廖繼春，大學畢業後成為首批分發至中學服務的美術老師之一，之後分別於新店文山中學與國立台灣藝術專科（今國立台灣藝術大學）任教。

「玩色．巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式今天在國立歷史博物館舉行，鍾桂英致詞，自我介紹是「美術系的老師」也是「最懶惰的畫家」，雖然作品不多，「但是我有自信，我真正該做的我都做了，所以我也有很多傑出的學生。」

鍾桂英說，她有許多學生在畫畫上取得很好的成就，也有做官做得很好的學生，「大家能夠學習繪畫，這是很好的課程，我覺得我們每一個人都能夠對於繪畫、色彩有興趣，我們的生命也會比較豐富一點。」

特展開幕式上，許多人到場向鍾桂英致意及道謝。如台藝大退休教授李乾朗自稱是鍾桂英「最老學生」之一，他說，很懷念向鍾桂英學習的時光，雖然鍾桂英教導他時僅30幾歲，但角色卻也像媽媽，非常認真，多年來都謹記她的教誨。

展覽依鍾桂英創作時期分為3單元，「青春逐光」單元呈現70年代的鍾桂英早期如何受到印象派與野獸派影響；「恣意用情」單元可見到進入80年代的鍾桂英色彩語言更趨成熟；「清歡有愛」單元體會到90年代之後，作品色調又趨於沉穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

文化部長李遠說，有些藝術家沒辦法照顧家庭，有些人則為了照顧家庭沒成為藝術家，可是鍾桂英將家庭照顧好，有份教職，內心最想做的藝術也完成了，不論哪一樣課題都非常困難，但鍾桂英竟然完成了，這也是令他最為敬佩的。

「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英」特展即日起於史博館展出至7月6日。（編輯：管中維）1140428

#國立歷史博物館
#李遠
#國立台灣師範大學
#國立台灣藝術大學
鍾桂英
史博館系列特展 李再鈐、李奇茂作品打頭陣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：