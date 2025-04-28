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第12屆總統文化獎得主特展 桃機藝廊展出

2025/4/28 19:05（4/28 20:16 更新）
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「萬花鏡下的台灣－第12屆總統文化獎特展：多元的人群、多彩的文化」展覽聚焦第12屆總統文化獎得主貢獻，29日起將在桃園國際機場第二航廈出境區文化藝廊登場，「台灣第一苦旦」廖瓊枝封箱鉅作「陶侃賢母」戲服也於其中展出。（昇恒昌基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月28日
「萬花鏡下的台灣－第12屆總統文化獎特展：多元的人群、多彩的文化」展覽聚焦第12屆總統文化獎得主貢獻，29日起將在桃園國際機場第二航廈出境區文化藝廊登場，「台灣第一苦旦」廖瓊枝封箱鉅作「陶侃賢母」戲服也於其中展出。（昇恒昌基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 114年4月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）從「台灣第一苦旦」廖瓊枝到闖蕩國際的青年藝術家張徐展，皆為第12屆總統文化獎受表揚得主，明天起於桃園國際機場第二航廈出境區將展出他們的故事，向旅人傳遞台灣文化底蘊。

總統文化獎由中華文化總會主辦，每2年籌辦一次，現正開放第13屆徵選。第12屆得主包含獲得文化耕耘獎的廖瓊枝、在地希望獎得主花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、人道奉獻獎得主社團法人中華民國南洋台灣姊妹會、青年創意獎得主張徐展、社會改革獎得主公視「我們的島」節目團隊。

文總此次攜手昇恒昌基金會共同推出主題展覽「萬花鏡下的台灣－第十二屆總統文化獎特展：多元的人群、多彩的文化」。昇恒昌基金會今天透過新聞稿表示，期盼讓來自世界各地的旅客在啟程離台前，透過展覽深入感受台灣多元且深厚的文化底蘊，在桃園國際機場留下最難忘、最美好的台灣記憶。

展覽除介紹5組得獎者文化貢獻之外，更搭配影音、實體及互動體驗展示，如展中有廖瓊枝的封箱鉅作「陶侃賢母」戲服、噶瑪蘭族傳統技藝香蕉絲織品等，也將播映「複眼叢林—張徐展個展紀錄片」及輪播公視「我們的島」環境永續影片，並設置互動體驗區，讓旅客更認識台灣新住民。

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文總表示，機場作為國際門戶，為人流匯聚的交通樞紐，也是文化交流的橋樑，透過開放、多元的展出形式，將文化融入日常。第13屆總統文化獎徵選將於5月5日截止，也邀請全台各界踴躍推薦，讓更多默默耕耘的文化推手被看見，共同見證台灣文化豐沛多元的文化力量。

「萬花鏡下的台灣－第十二屆總統文化獎特展：多元的人群、多彩的文化」展，明天起至8月29日將在桃園機場第二航廈出境區文化藝廊展出。（編輯：李亨山）1140428

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