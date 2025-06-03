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NSO日本巡演征服樂迷 展現台灣溫暖抒情

2025/6/3 11:31（6/3 12:36 更新）
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國家交響樂團（NSO）2025日本巡演已經完成3城3場演出，無論是熊本、大阪或東京，樂迷們最常用到的形容詞就是「溫暖」、「抒情」，而這正是台灣要讓世界看到的。圖為NSO在東京三得利音樂廳的演出。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月3日
國家交響樂團（NSO）2025日本巡演已經完成3城3場演出，無論是熊本、大阪或東京，樂迷們最常用到的形容詞就是「溫暖」、「抒情」，而這正是台灣要讓世界看到的。圖為NSO在東京三得利音樂廳的演出。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月3日
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（中央社記者趙靜瑜東京3日電）NSO國家交響樂團2025日本巡演已完成三城三場演出，無論是熊本、大阪或東京，樂迷們最常用到的關鍵詞就是「溫暖」、「抒情」，這正是當代文化台灣要帶給國際的形象。

日本知名作曲家細川俊夫昨晚東京場中場結束時接受媒體訪問時表示，準・馬寇爾（Jun Märkl）指揮非常出色，「我深受感動。」細川特別喜歡樂團在最弱音部分的處理，「非常美。」最弱音部分要能處理合宜揪心，背後靠的就是出色自持的演奏技巧，這對交響樂團來說是很高明的讚美。

日本中提琴家磯村和秀是東京弦樂四重奏的創辦人，他表示這是一場迷人的音樂會，節目內容很有趣，「我對最後一首金希文的作品印象深刻，感覺充滿戲劇張力，團員跟合唱團的演出也非常投入。」

磯村和秀認爲，某些方面，台灣樂團的聲音與日本樂團之間有些相似，比較強調音樂內在張力，同時也表現出細膩與敏感，「我真的非常享受這場音樂會。」

音樂會樂迷南優子接受訪問時表示，這個樂團的聲音非常溫暖，技巧出色又不是過於炫技，「它更像是一種包覆感的氛圍，不是強調各個聲部的獨立聲音，整體聽起來非常溫暖，有包容性。」

聆聽大阪場的資深樂迷三船文彰則表示，NSO 的音樂會演出已經是世界級的水準，「樂團展現的就是抒情（lyricism），即使是貝多芬小提琴協奏曲非常的嚴肅，我覺得樂團在技巧到位之外，也是把樂曲處理得非常抒情。」

熊本縣立劇場館長姜尚中說，蕭泰然的音樂情感，讓他想起台灣美麗的島嶼。

NSO國家交響樂團在音樂總監馬寇爾與執行長郭玟岑團隊帶領之下，已經遠征美國、歐洲到日本的最重要音樂廳，迴響熱烈，對NSO來說，「溫暖」與「抒情」其來有自。

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「溫暖」來自於整體指揮與團員們處理音樂看法的整體表現；「抒情」是來自於台灣可以自由表達意見，展現人性的一面。台灣要讓世界看到的，是一個很柔軟且能夠適應世界、融合世界並貢獻世界的形象，NSO國家交響樂團音樂會已經彰顯這一點。

NSO日本巡演即將邁入最終一站，6月4日將在東京歌劇城音樂廳演出。（編輯：吳素柔）1140603

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